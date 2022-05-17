  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина

Роднянский о Зеленском: Я видел очень талантливого человека. Было понятно, что он очень сильный. И было понятно, что он мужественный Фото: kinotavrfestival / Instagram

"Вы сыграли серьезную роль в его жизни, взяли его шоу на созданный вами канал "1+1". Теперь он – президент. Видели ли вы в нем лидера? Или вы удивлены?" – спросила у Роднянского журналистка.

"Я видел очень талантливого человека. Было понятно, что он очень сильный. И было понятно, что он мужественный. Вот эту домашнюю работу не сделали в Кремле, к счастью, и они ошиблись, потому что они его недооценили – а он мужественный человек, – сказал Роднянский. – Мне кажется, Украине с ним повезло именно в эти времена. Этот человек – не трус, не вор, он ни с кем не договаривался, не сбежал, не сдался. Он борется".

Роднянский заявил, что связывает с Зеленским свои оптимистические надежды, но среди его друзей есть разное отношение к президенту Украины.

"Знаю, что отношение к нему разное. Среди моих друзей есть те, кто его никогда не поддерживал, но я ему всегда симпатизировал. Два качества этого человека сделали таким, какой он есть, оба эти качества неожиданные для многих политических лидеров. Не только для [президента РФ Владимира] Путина – это вообще невозможно представить. Прежде всего это его эмпатия. Он действительно эмоционально реагирует, он сочувствует людям. Это фантастическое качество, которое не сыграешь, даже если ты – талантливый актер. Это настоящее и во время войны самое главное, – подчеркнул он. – А во-вторых, то, что я уже говорил, – это мужество лидера, человека, который может вдохновлять и поддерживать общее настроение в народе. И это вызвало коллективную, абсолютно фантастическую поддержку со стороны всей Украины. Он вызывает абсолютное уважение. На сегодняшний день все пытаются ему пожать руку, чтобы как-то приблизиться и чтобы часть доверия к нему перешла и к ним", – резюмировал эксперт.

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Видео: BBC News Україна / YouTube

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