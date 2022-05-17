Бульвар Шоубиз
 
17 мая, 2022
 
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Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина

 
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Роднянский о Зеленском: Я видел очень талантливого человека. Было понятно, что он очень сильный. И было понятно, что он мужественный
Роднянский о Зеленском: Я видел очень талантливого человека. Было понятно, что он очень сильный. И было понятно, что он мужественный
Фото: kinotavrfestival / Instagram

Российско-украинский продюсер, основатель украинского канала "1+1" Александр Роднянский 14 мая в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале "ВBC News Україна", рассказал о своем отношении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, с которым знаком со времен работы на телеканале.

"Вы сыграли серьезную роль в его жизни, взяли его шоу на созданный вами канал "1+1". Теперь он – президент. Видели ли вы в нем лидера? Или вы удивлены?" – спросила у Роднянского журналистка.

"Я видел очень талантливого человека. Было понятно, что он очень сильный. И было понятно, что он мужественный. Вот эту домашнюю работу не сделали в Кремле, к счастью, и они ошиблись, потому что они его недооценили  а он мужественный человек, – сказал Роднянский. – Мне кажется, Украине с ним повезло именно в эти времена. Этот человек – не трус, не вор, он ни с кем не договаривался, не сбежал, не сдался. Он борется". 

Роднянский заявил, что связывает с Зеленским свои оптимистические надежды, но среди его друзей есть разное отношение к президенту Украины. 

"Знаю, что отношение к нему разное. Среди моих друзей есть те, кто его никогда не поддерживал, но я ему всегда симпатизировал. Два качества этого человека сделали таким, какой он есть, оба эти качества неожиданные для многих политических лидеров. Не только для [президента РФ Владимира] Путина – это вообще невозможно представить. Прежде всего это его эмпатия. Он действительно эмоционально реагирует, он сочувствует людям. Это фантастическое качество, которое не сыграешь, даже если ты – талантливый актер. Это настоящее и во время войны самое главное– подчеркнул он. – А во-вторых, то, что я уже говорил, – это мужество лидера, человека, который может вдохновлять и поддерживать общее настроение в народе. И это вызвало коллективную, абсолютно фантастическую поддержку со стороны всей Украины. Он вызывает абсолютное уважение. На сегодняшний день все пытаются ему пожать руку, чтобы как-то приблизиться и чтобы часть доверия к нему перешла и к ним", – резюмировал эксперт. 

ВИДЕО
Видео: BBC News Україна / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Роднянский родился в 1961 году в Киеве. В 1983 году окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

В 1995 году основал телеканал "1+1", став его гендиректором.

Последние 20 лет жил и работал в Москве. В первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

По словам Роднянского, во время войны он посетил множество европейских городов, пытаясь помогать своим друзьям, а также переселенцам из Украины. 

Продюсер в разговоре с "Русской службой BBC" сказал, что лишился в России своего бизнеса. Он отметил, что по состоянию на 24 февраля у него в производстве было 15 проектов. 

Сын Роднянского (Александр Роднянский – младший) до войны вместе со своей семьей жил в Буче Киевской области. С марта 2021 года он является членом наблюдательного совета "Ощадбанка" как предеставитель государства от президента Украины. До вхождения в набсовет Роднянский с октября 2019 года работал  главным советником по экономическим вопросам в Кабинете Министров Украины.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Теги: Александр Роднянский, война России против Украины
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