  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина

"Вы сыграли серьезную роль в его жизни, взяли его шоу на созданный вами канал "1+1". Теперь он – президент. Видели ли вы в нем лидера? Или вы удивлены?" – спросила у Роднянского журналистка.
"Я видел очень талантливого человека. Было понятно, что он очень сильный. И было понятно, что он мужественный. Вот эту домашнюю работу не сделали в Кремле, к счастью, и они ошиблись, потому что они его недооценили – а он мужественный человек, – сказал Роднянский. – Мне кажется, Украине с ним повезло именно в эти времена. Этот человек – не трус, не вор, он ни с кем не договаривался, не сбежал, не сдался. Он борется".
Роднянский заявил, что связывает с Зеленским свои оптимистические надежды, но среди его друзей есть разное отношение к президенту Украины.
"Знаю, что отношение к нему разное. Среди моих друзей есть те, кто его никогда не поддерживал, но я ему всегда симпатизировал. Два качества этого человека сделали таким, какой он есть, оба эти качества неожиданные для многих политических лидеров. Не только для [президента РФ Владимира] Путина – это вообще невозможно представить. Прежде всего это его эмпатия. Он действительно эмоционально реагирует, он сочувствует людям. Это фантастическое качество, которое не сыграешь, даже если ты – талантливый актер. Это настоящее и во время войны самое главное, – подчеркнул он. – А во-вторых, то, что я уже говорил, – это мужество лидера, человека, который может вдохновлять и поддерживать общее настроение в народе. И это вызвало коллективную, абсолютно фантастическую поддержку со стороны всей Украины. Он вызывает абсолютное уважение. На сегодняшний день все пытаются ему пожать руку, чтобы как-то приблизиться и чтобы часть доверия к нему перешла и к ним", – резюмировал эксперт.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Роднянский родился в 1961 году в Киеве. В 1983 году окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.
В 1995 году основал телеканал "1+1", став его гендиректором.
Последние 20 лет жил и работал в Москве. В первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".
По словам Роднянского, во время войны он посетил множество европейских городов, пытаясь помогать своим друзьям, а также переселенцам из Украины.
Продюсер в разговоре с "Русской службой BBC" сказал, что лишился в России своего бизнеса. Он отметил, что по состоянию на 24 февраля у него в производстве было 15 проектов.
Сын Роднянского (Александр Роднянский – младший) до войны вместе со своей семьей жил в Буче Киевской области. С марта 2021 года он является членом наблюдательного совета "Ощадбанка" как предеставитель государства от президента Украины. До вхождения в набсовет Роднянский с октября 2019 года работал главным советником по экономическим вопросам в Кабинете Министров Украины.
Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.