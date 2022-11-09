Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2022
 
Новости

"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мария Машкова: Пора осознать свои преступления
Мария Машкова: Пора осознать свои преступления
Фото: masha_mashkova_official / Instagram

Проживающая в США российская актриса Мария Машкова дочь актера-путиниста Владимира Машкова в войне, которую развязала Россия, поддержала Украину. В своем Instagram она обратилась к россиянам, которые пишут ей проклятия из-за ее позиции.

"Я вижу, что воинствующе настроенные патриоты (в основном патриотки) продолжают заходить ко мне на страницу. Перед тем как продолжить писать проклятия, прошу вас, дорогие патриоты (в основном патриотки), послушать письма людей, которые знают ответ на ваш любимый вопрос – "где вы были восемь лет?".

Когда немецкий народ после поражения во Второй мировой войне стали водить за ручки по концентрационным лагерям, показывая преступления фашистского режима, любительницы Гитлера все повторяли: "Ой! Ну вы даете, американцы! Это вы только для нас построили этот Голливуд или еще кого-то приведете?"

Нам тоже придется все это пройти. И сколько бы лет для этого ни потребовалось, осознать свои преступления время придет. Давайте начинать. Пора. Я в нас верю. Обнимаю каждую сопротивляющуюся. Понимаю, больно. Но это мы", – написала она.

Контекст:

Мария Машкова с семьей проживает в США. Ее отец, актер Владимир Машков поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. 18 марта он принял участие в провластном концерте на стадионе "Лужники" в Москве, приуроченном к годовщине аннексии Крыма. После этого Латвия включила его в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Дочь Машкова публично осудила нападение РФ на Украину, а своего отца назвала жертвой российской пропаганды.

Актриса также призналась, что правду о нападении России на Украину знает от киевского хореографа, который преподает танцы ее детям.

Теги: актер, война России против Украины, актриса, Владимир Машков, Мария Машкова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Киборг" Костенко: Поддержка войны со стороны россиян будет продолжаться, пока тех, кто ее поддерживает, не начнут призывать в армию
  "Киборг" Костенко: Поддержка войны со стороны россиян будет продолжаться, пока тех, кто ее поддерживает, не начнут призывать в армию
Алеся БАЦМАН
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
Алеся БАЦМАН
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает". Цимбалюк и Суровцев засветили накачанные торсы перед камерой
"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает". Цимбалюк и Суровцев засветили накачанные торсы перед камерой
Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу
Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу
"Какая красивая поза!" 64-летняя Стоун снялась в прозрачном платье
"Какая красивая поза!" 64-летняя Стоун снялась в прозрачном платье
"Меня не взяли". 38-летний Слава Демин заявил, что проходил кастинг на шоу "Холостячка"
"Меня не взяли". 38-летний Слава Демин заявил, что проходил кастинг на шоу "Холостячка"
"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам
"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам
  "Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну
  "Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну
41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото
41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото
"Люблю вас, украинцы!" Каменских рассказала, как людей изменила война
"Люблю вас, украинцы!" Каменских рассказала, как людей изменила война
Автор текста радиодиктанта, режиссер Цилык: Сложно было вместить в 200 знаков то, что хотелось сказать. И все же рада, что не отказалась
Автор текста радиодиктанта, режиссер Цилык: Сложно было вместить в 200 знаков то, что хотелось сказать. И все же рада, что не отказалась
"Вы уже елку поставили? Ого!" Дочь Ющенко показала, как ужинает при свечах едой из McDonald's
"Вы уже елку поставили? Ого!" Дочь Ющенко показала, как ужинает при свечах едой из McDonald's
Жена Тигипко показала растяжку
Жена Тигипко показала растяжку
"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото
"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 