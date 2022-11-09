"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам

"Я вижу, что воинствующе настроенные патриоты (в основном патриотки) продолжают заходить ко мне на страницу. Перед тем как продолжить писать проклятия, прошу вас, дорогие патриоты (в основном патриотки), послушать письма людей, которые знают ответ на ваш любимый вопрос – "где вы были восемь лет?".



Когда немецкий народ после поражения во Второй мировой войне стали водить за ручки по концентрационным лагерям, показывая преступления фашистского режима, любительницы Гитлера все повторяли: "Ой! Ну вы даете, американцы! Это вы только для нас построили этот Голливуд или еще кого-то приведете?"

Нам тоже придется все это пройти. И сколько бы лет для этого ни потребовалось, осознать свои преступления время придет. Давайте начинать. Пора. Я в нас верю. Обнимаю каждую сопротивляющуюся. Понимаю, больно. Но это мы", – написала она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Masha Mashkova (@masha_mashkova_official)