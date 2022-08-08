  Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле

"Дорогие россияне! Я тут вдруг под предыдущим постом стала разговаривать с вами. Мне показалось, что, если я смогу переубедить хотя бы одну мою бывшую поклонницу, мир вдруг изменится. Иллюзии откинула. Попытки оставила. Вот решила написать заключительное", – отметила она.

Машкова заверила, что ее высказывания против российской агрессии в Украине не связаны с финансовыми вопросами, так как у нее нет недвижимости ни в России, ни в Америке.

"Если бы я продолжала сниматься в России, материально чувствовала бы себя намного лучше. Под видео сирен и взрывов друзей и коллег из Украины не смогла", – объяснила актриса.

Она отметила, что, независимо от того, будет ли работать по профессии в Америке или нет, радости от россиян не получит.

"Вот бы научиться радоваться друг за друга. Поддерживать. Но это уже после того, как научимся не нападать на чужие земли", – написала она.

Актриса заявила, что в предыдущем посте своего отца в жопу не посылала.

"Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые с таким остервенением посылают своих детей защищать свою страну почему-то на чужой земле. Меня сильно зацепил клип [российской группы] ДДТ [на трек "Не с вами"]. И да. Мне ужасно больно, что отец одержим, как многие сейчас отцы, идеей империи и возвращения в СССР ценой свободного будущего своих детей. Я папу очень люблю и всегда буду очень любить. Я считаю его великим артистом, до которого мне, воистину, профессионально далеко. Я верю, что когда-нибудь я его крепко обниму. А он меня. И постоим так. Долго. Молча. Ну а пока… помолчу сама. До лучших времен", – заявила она.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

3 августа Машкова опубликовала отрывок клипа ДДТ на трек "Не с вами".

"ДДТ, "Не с вами". Идите в жопу со своей войной, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает", – написала она.

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ВИДЕО

Видео: officialddt / YouTube