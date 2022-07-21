Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться

"Мое утро начинается одинаково. Открываю новости с надеждой, что война закончилась. Но она идет. Пусть на Патриках в центре Москвы такое ощущение и отсутствует. Но Россия по-прежнему убивает мирных жителей, рассказывая, что целилась в военные базы злостного нацистского врага во имя сохранения русского мира и прекращения ущемления русского языка", – написал она.
По словам Машковой, виновным за все военные преступления в Украине она считает президента РФ.
"Хочу увидеть Путина в Гааге, отвечающим за разрушения жизни людей сразу в двух странах. Моей в частности. Желание переросло в мечту. Единственную, на данный момент. Мои мечты имеют свойство сбываться, но в этот раз я постараюсь мечтать изо всех сил. Как никогда прежде", – подытожила Машкова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Мария Машкова с семьей проживает в США. Ее отец, актер Владимир Машков поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. 18 марта он принял участие в провластном концерте на стадионе "Лужники" в Москве, приуроченном к годовщине аннексии Крыма. После этого Латвия включила его в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Дочь Машкова публично осудила нападение РФ на Украину, а своего отца назвала жертвой российской пропаганды.
Актриса также призналась, что правду о нападении России на Украину знает от киевского хореографа, который преподает ее детям танцы.