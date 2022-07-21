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21 июля, 2022
 
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Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться

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Машкова: Открываю новости с надеждой, что война закончилась. Но Россия по-прежнему убивает мирных жителей, рассказывая, что целилась в военные базы
Машкова: Открываю новости с надеждой, что война закончилась. Но Россия по-прежнему убивает мирных жителей, рассказывая, что целилась в военные базы
Фото: masha_mashkova_official / Instagram

Проживающая в США российская актриса Мария Машкова заявила, что ее единственной мечтой является желание увидеть президента России Владимира Путина на скамье подсудимых в Международном уголовном суде в Гааге (Нидерланды). Об этом она написала 20 июля в Instagram.

"Мое утро начинается одинаково. Открываю новости с надеждой, что война закончилась. Но она идет. Пусть на Патриках в центре Москвы такое ощущение и отсутствует. Но Россия по-прежнему убивает мирных жителей, рассказывая, что целилась в военные базы злостного нацистского врага во имя сохранения русского мира и прекращения ущемления русского языка", – написал она. 

По словам Машковой, виновным за все военные преступления в Украине она считает президента РФ.

"Хочу увидеть Путина в Гааге, отвечающим за разрушения жизни людей сразу в двух странах. Моей в частности. Желание переросло в мечту. Единственную, на данный момент. Мои мечты имеют свойство сбываться, но в этот раз я постараюсь мечтать изо всех сил. Как никогда прежде", – подытожила Машкова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мария Машкова с семьей проживает в США. Ее отец, актер Владимир Машков поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. 18 марта он принял участие в провластном концерте на стадионе "Лужники" в Москве, приуроченном к годовщине аннексии Крыма. После этого Латвия включила его в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Дочь Машкова публично осудила нападение РФ на Украину, а своего отца назвала жертвой российской пропаганды.

Актриса также призналась, что правду о нападении России на Украину знает от киевского хореографа, который преподает ее детям танцы.

Теги: Нидерланды, Гаага, война России против Украины, Владимир Машков, Мария Машкова
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