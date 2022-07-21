Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться

Машкова: Открываю новости с надеждой, что война закончилась. Но Россия по-прежнему убивает мирных жителей, рассказывая, что целилась в военные базы Фото: masha_mashkova_official / Instagram

"Мое утро начинается одинаково. Открываю новости с надеждой, что война закончилась. Но она идет. Пусть на Патриках в центре Москвы такое ощущение и отсутствует. Но Россия по-прежнему убивает мирных жителей, рассказывая, что целилась в военные базы злостного нацистского врага во имя сохранения русского мира и прекращения ущемления русского языка", – написал она.

По словам Машковой, виновным за все военные преступления в Украине она считает президента РФ.

"Хочу увидеть Путина в Гааге, отвечающим за разрушения жизни людей сразу в двух странах. Моей в частности. Желание переросло в мечту. Единственную, на данный момент. Мои мечты имеют свойство сбываться, но в этот раз я постараюсь мечтать изо всех сил. Как никогда прежде", – подытожила Машкова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Mashkova (@masha_mashkova_official)