  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки

"Что бы ты сделал с Путиным, если бы сейчас его увидел на расстоянии вытянутой руки?" – спросил у него ведущий Слава Демин.
"У меня на расстоянии [вытянутой руки находится] нож. Если бы это решило вопрос, я бы, конечно, ему горло перерезал", – заявил Вирастюк.
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Вирастюк родился в 1974 году в Ивано-Франковске.
Он является рекордсменом "Книги рекордов Украины". 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.
15 июня 2021 года Вирастюк принял присягу нардепа, через два дня он вошел в состав фракции "Слуга народа". Вирастюк победил на довыборах в Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранный в этом округе народный депутат сложил мандат.