  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки

Вирастюк: Если бы это решило вопрос, я бы, конечно, ему горло перерезал Фото: Василь Вірастюк / Facebook

"Что бы ты сделал с Путиным, если бы сейчас его увидел на расстоянии вытянутой руки?" – спросил у него ведущий Слава Демин.

"У меня на расстоянии [вытянутой руки находится] нож. Если бы это решило вопрос, я бы, конечно, ему горло перерезал", – заявил Вирастюк.

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