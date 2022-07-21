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21 июля, 2022
 
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Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки

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Вирастюк: Если бы это решило вопрос, я бы, конечно, ему горло перерезал
Вирастюк: Если бы это решило вопрос, я бы, конечно, ему горло перерезал
Фото: Василь Вірастюк / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа", стронгмен Василий Вирастюк в интервью радио "Люкс ФМ" рассказал, что сделал бы с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, если бы тот оказался рядом с ним.

"Что бы ты сделал с Путиным, если бы сейчас его увидел на расстоянии вытянутой руки?" – спросил у него ведущий Слава Демин.

"У меня на расстоянии [вытянутой руки находится] нож. Если бы это решило вопрос, я бы, конечно, ему горло перерезал", – заявил Вирастюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Вирастюк родился в 1974 году в Ивано-Франковске.

Он является рекордсменом "Книги рекордов Украины". 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.

15 июня 2021 года Вирастюк принял присягу нардепа, через два дня он вошел в состав фракции "Слуга народа". Вирастюк победил на довыборах в Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранный в этом округе народный депутат сложил мандат.

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Василий Вирастюк
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