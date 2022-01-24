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24 января, 2022
 
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"Она меня обозвала". Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу и назвал ее имя

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Вирастюк об однокласснице: Навернул так хорошенько
Вирастюк об однокласснице: Навернул так хорошенько
Фото: Василь Вірастюк / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа", стронгмен Василий Вирастюк в передаче "Неймовірна правда про зірок", которая вышла 24 января на канале СТБ, признался, что в школьные годы избил одноклассницу из-за того, что она его обозвала.

"Наташка Завадкая – она меня обозвала в классе, после чего я ее навернул так хорошенько, после чего она "собрала" где-то три-четыре парты", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Неймовірна правда про зірок / YouTube
Контекст:

Вирастюк родился в 1974 году в Ифано-Франковске. С 1981-го по 1989 год учился в школе №4, после чего поступил в местный техникум физической культуры.

Является рекордсменом "Книги рекордов Украины". 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.

15 июня 2021 года Вирастюк принял присягу нардепа, через два дня он вошел в состав фракции "Слуга народа". Вирастюк победил на довыборах в Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранный в этом округе народный депутат сложил мандат.

Теги: спорт, драка, депутаты, Василий Вирастюк, Слуга народа, нардеп
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