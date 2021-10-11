"Мы придем за твоей душой из ада". Вирастюк подтвердил, что ему угрожали

По словам Вирасюка, этот разговор продолжался менее минуты.

"Они вообще разговаривали в таком блатном жаргоне, на русском языке. После чего я говорю: "Или вы разговариваете нормально, или я кладу трубку". На что он повторил: "По-моему, ты не понял. Мы все равно придем за твоей душой из ада". Ну и дальше нецензурная лексика была. Ну вот так, после чего я положил трубку, и это продолжалось 31 секунду", – описал нардеп произошедшее.

По данным полиции, Вирастюку звонил житель Николаева 2002 года рождения. Уголовное производство правоохранители открыли по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). Источники "Украинской правды" говорят, что мужчина, который звонил нардепу, имеет признаки психического расстройства.