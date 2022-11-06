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07 ноября, 2022
 
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Освобожденный из плена защитник Мариуполя с позывным Хорус женился. Фото

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Лев и Диана Пашко состоят в отношениях около трех лет
Лев и Диана Пашко состоят в отношениях около трех лет
Фото: Квітка Шипшини / Twitter

Освобожденный из российского плена украинский защитник, командир роты "Азова" Лев Пашко женился на своей девушке Диане. Об этом она сообщила 4 ноября в Twitter, разместив свадебное фото.

"Мы поженились. Я теперь Пашко",  подписала она фото.

О свадьбе Пашко также сообщается на странице Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Наш легендарный украинский Хорус, Лев Пашко, Герой Украины, освобожденный из российского плена 21 сентября в результате самого масштабного обмена, женился",  говорится в публикации.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid02K6t1NCdLdX8KWPorAyTJEeY1FKMicDMN4iNCz4dxGwyrLrTRYWYj3Xv6vNLnpizFl

Контекст:

22-летний Лев Пашко служит в полке "Азов" с 2017 года. В марте 2022 года Пашко был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В апреле он был удостоен звания Герой Украины.

В отношениях с Дианой Пашко состоит три года. Предложение своей избраннице он сделал в палате госпиталя 24 сентября, сообщается на странице Нацгвардии в Facebook.

21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 украинцев, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Теги: Азовсталь, Герой Украины, война России против Украины, семья, брак
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