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07 октября, 2022
 
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"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце

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Ласточкин после нападения РФ на Украину помогает ВСУ
Ласточкин после нападения РФ на Украину помогает ВСУ
Фото: lastochkin_igor / Instagram

Украинский актер и шоумен Игорь Ласточкин разорвал отношения с отцом и братом, которые живут в РФ. Об этом он рассказал в интервью, которое 7 октября вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк.

По словам актера, его отец из-за пристрастия к алкоголю подвержен российской пропаганде.

"Отца, когда я уже не ездил в Россию, лечил от алкозависимости. Это было очень дорого. Я вообще с детства мечтал, чтобы он бросил пить. То, что он был зависим, оставляло свой отпечаток. Он мог иногда распускать руки, но насилия не было. К нам с братом он не лез. Делал беспорядок, мог бомжа привезти домой. Он вылечился, но так долго употреблял, что от мозга, как мне кажется, уже ничего не осталось. Он очень быстро подсел на российскую пропаганду, присылал мне ссылки на каких-то "экспертов", российских политологов. Потом переключился на [российского пропагандиста Владимира] Соловьева, присылал мне всякую дичь", – рассказал Ласточкин.

Актер отметил, что его брат безразличен не только к происходящему вокруг, но и к своей жизни.

"С братом у нас такие отношения... Он мне звонит только денег занять. Он неуспешный человек. Он лодырь. Это у него еще с детства. Днями мог лежать перед телевизором и ничего не делать", – заявил шоумен.

Ласточкин подчеркнул, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину отец и брат ничего ему не писали, а когда актер начал рассказывать им правду о российской агрессии против Украины, понял, что это бесполезно, и прекратил отношения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ласточкин начинал карьеру артиста с участия в КВН – он был капитаном команды "Сборная Днепропетровска". В 2018 году артист вместе с женой Анной и сыном Радмиром (2014) переехал в Киев. Сейчас он выступает в составе студии "Квартал 95".

После нападения РФ на Украину артист опубликовал в Instagram обращение к российским коллегам, с которыми работал на канале ТНТ, призвав их не молчать. "Ваша власть с вашего молчаливого позволения сейчас на военной технике заезжает в мою страну! Молчите – даете согласие на убийство", – написал он.

Сейчас Ласточкин помогает ВСУ.

Теги: война России против Украины, Игорь Ласточкин
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