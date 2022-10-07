"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце

По словам актера, его отец из-за пристрастия к алкоголю подвержен российской пропаганде.

"Отца, когда я уже не ездил в Россию, лечил от алкозависимости. Это было очень дорого. Я вообще с детства мечтал, чтобы он бросил пить. То, что он был зависим, оставляло свой отпечаток. Он мог иногда распускать руки, но насилия не было. К нам с братом он не лез. Делал беспорядок, мог бомжа привезти домой. Он вылечился, но так долго употреблял, что от мозга, как мне кажется, уже ничего не осталось. Он очень быстро подсел на российскую пропаганду, присылал мне ссылки на каких-то "экспертов", российских политологов. Потом переключился на [российского пропагандиста Владимира] Соловьева, присылал мне всякую дичь", – рассказал Ласточкин.

Актер отметил, что его брат безразличен не только к происходящему вокруг, но и к своей жизни.

"С братом у нас такие отношения... Он мне звонит только денег занять. Он неуспешный человек. Он лодырь. Это у него еще с детства. Днями мог лежать перед телевизором и ничего не делать", – заявил шоумен.

Ласточкин подчеркнул, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину отец и брат ничего ему не писали, а когда актер начал рассказывать им правду о российской агрессии против Украины, понял, что это бесполезно, и прекратил отношения.

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