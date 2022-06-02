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02 июня, 2022
 
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"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы

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Лисица поддержала аннексию Крыма
Лисица поддержала аннексию Крыма
Фото: wikipedia.org

В Стамбуле (Турция) отменили выступление проживающей в США пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы. Об этом 1 июня сообщил посол Украины Василий Боднар в Facebook.

"Данная личность, которая публично получила псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграла "концерт" в Мариуполе на фоне обстрела "Азовстали" и открыто поддерживает Россию в войне против Украины, не будет представлена на престижных музыкальных мероприятиях в Турции, – написал Боднар. – Культура в данном случае не может быть вне войны или политики, потому что используется российским агрессором в пропаганде и оправдании своих преступлений. Спасибо турецким друзьям за решение".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3289924001329921&id=100009370612763

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лисица родилась в Киеве в 1973 году. Пианистка поддержала аннексию Крыма в 2014 году, а в 2021 году получила так называемый паспорт гражданина "ДНР".

Теги: Турция, культура, паспорт, Мариуполь, концерт, Стамбул, Василий Боднар, война России против Украины
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