"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы

"Данная личность, которая публично получила псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграла "концерт" в Мариуполе на фоне обстрела "Азовстали" и открыто поддерживает Россию в войне против Украины, не будет представлена на престижных музыкальных мероприятиях в Турции, – написал Боднар. – Культура в данном случае не может быть вне войны или политики, потому что используется российским агрессором в пропаганде и оправдании своих преступлений. Спасибо турецким друзьям за решение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)