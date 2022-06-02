"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы

"Данная личность, которая публично получила псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграла "концерт" в Мариуполе на фоне обстрела "Азовстали" и открыто поддерживает Россию в войне против Украины, не будет представлена на престижных музыкальных мероприятиях в Турции, – написал Боднар. – Культура в данном случае не может быть вне войны или политики, потому что используется российским агрессором в пропаганде и оправдании своих преступлений. Спасибо турецким друзьям за решение".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лисица родилась в Киеве в 1973 году. Пианистка поддержала аннексию Крыма в 2014 году, а в 2021 году получила так называемый паспорт гражданина "ДНР".