"Отличный лук", "Образ – бомба, вам идет". Наталья Могилевская предстала в непривычном для себя образе

"Не бывает слишком мало лет, чтобы начать строить свое дело. Не бывает слишком много лет, чтобы осознать свою мечту", – подписала снимок 46-летняя Могилевская.

За час ее пост набрал больше 3,1 тыс. лайков.

"Отличный лук", – прокомментировала viktoria.toris.

"Образ – бомба, как вам идет", – считает olenaryashina.

"Какая красотка и похудела", – написала marinalindemann_.

View this post on Instagram A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)