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03 января, 2022
 
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"Отмечали наступление 2020 года". В сети показали последнее новогоднее фото Жванецкого

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Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года
Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года
Фото: Михаил Жванецкий / Facebook

Известный украинский ресторатор Савва Либкин 3 января разместил в Instagram Stories фото, на котором запечатлен скончавшийся осенью 2020 года советский и украинский писатель-сатирик Михаил Жванецкий во время встречи 2020 года в одесском ресторане "Дача".

На снимке Жванецкий в классическом костюме запечатлен за сервированным столом в компании. Он позирует в кадре, повернувшись к объективу боком.

"Два года назад. Отмечали наступление 2020 года", – подписал фото ресторатор.

Скриншот: savvalibkin / Instagram
Скриншот: savvalibkin / Instagram

Контекст:

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года, ему было 86 лет. О причинах смерти публично не сообщалось. За месяц до этого сатирик ушел со сцены и прекратил концертную деятельность в силу возраста, но продолжал писать.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он больше 50 лет выступал на эстраде с авторскими сатирическими произведениями. Жванецкий – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов, автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последнее время сатирик вместе с женой Натальей и сыном Дмитрием жил в Москве.

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.

Теги: Одесса, Новый год, Михаил Жванецкий, Савва Либкин
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