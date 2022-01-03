"Отмечали наступление 2020 года". В сети показали последнее новогоднее фото Жванецкого

На снимке Жванецкий в классическом костюме запечатлен за сервированным столом в компании. Он позирует в кадре, повернувшись к объективу боком.

"Два года назад. Отмечали наступление 2020 года", – подписал фото ресторатор.

Скриншот: savvalibkin / Instagram