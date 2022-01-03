"Отмечали наступление 2020 года". В сети показали последнее новогоднее фото Жванецкого

На снимке Жванецкий в классическом костюме запечатлен за сервированным столом в компании. Он позирует в кадре, повернувшись к объективу боком.
"Два года назад. Отмечали наступление 2020 года", – подписал фото ресторатор.
Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года, ему было 86 лет. О причинах смерти публично не сообщалось. За месяц до этого сатирик ушел со сцены и прекратил концертную деятельность в силу возраста, но продолжал писать.
Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он больше 50 лет выступал на эстраде с авторскими сатирическими произведениями. Жванецкий – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов, автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последнее время сатирик вместе с женой Натальей и сыном Дмитрием жил в Москве.
В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.