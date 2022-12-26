"Пэм, выглядишь просто божественно", "Sexy Girl". 55-летняя Андерсон прогулялась по Парижу, волоча за собой срубленную елку

Андерсон известна по роли в сериале "Спасатели Малибу" Фото: Pamela Anderson / Facebook

На фото 55-летняя актриса запечатлена на улицах города в длинном белом платье, дополнив образ шляпой с перьями. Она позирует, волоча за собой срубленную елку.

На одном из снимков Андерсон изображена с поднятым подолом платья.

"Пэм, ты выглядишь просто божественно", – восхитились в сети.

"Sexy Girl", – оценили снимки поклонники.

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