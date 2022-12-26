"Пэм, выглядишь просто божественно", "Sexy Girl". 55-летняя Андерсон прогулялась по Парижу, волоча за собой срубленную елку

На фото 55-летняя актриса запечатлена на улицах города в длинном белом платье, дополнив образ шляпой с перьями. Она позирует, волоча за собой срубленную елку.
На одном из снимков Андерсон изображена с поднятым подолом платья.
"Пэм, ты выглядишь просто божественно", – восхитились в сети.
"Sexy Girl", – оценили снимки поклонники.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Памела Андерсон родилась 1 июля 1967 года в Ледисмите (Канада). В 1989 году ее фото разместили на обложке журнала Playboy.
С 1992 года она начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу".