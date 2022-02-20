"Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома". Агутин на камеру потроллил Преснякова

"Только что выступал в Турции. Был серьезный и ответственный концерт. Представил молодого артиста. Он так волнуется. Иди, дай хоть людям тебя покажу. Перспективный очень парень", – рассказал Агутин и показал в кадре Преснякова.
"Вовчик и Ленчик", – прокомментировала pogorelova3789.
"Класс! Иметь чувство юмора и нести дружбу сквозь года", – отметила kozyreva0329.
"Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома", – отреагировала на видео супруга Преснякова – российская певица Наталья Подольская.
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Агутин родился в Москве в 1968 году. Первый альбом певца вышел в 1994 году под названием "Босоногий мальчик". В 1998 году музыкант выпустил альбом "Летний дождь".
Агутин находится в базе сайта "Миротворец" за "участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей на территории оккупированного Крыма".
Пресняков женился на Подольской в 2010 году после пяти лет отношений. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.