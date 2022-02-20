"Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома". Агутин на камеру потроллил Преснякова

"Только что выступал в Турции. Был серьезный и ответственный концерт. Представил молодого артиста. Он так волнуется. Иди, дай хоть людям тебя покажу. Перспективный очень парень", – рассказал Агутин и показал в кадре Преснякова.

"Вовчик и Ленчик", – прокомментировала pogorelova3789.

"Класс! Иметь чувство юмора и нести дружбу сквозь года", – отметила kozyreva0329.

"Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома", – отреагировала на видео супруга Преснякова – российская певица Наталья Подольская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)