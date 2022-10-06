"Плачу и радуюсь, что у меня такие дети!" Юрченко, защищающий Украину на передовой, рассказал о желании своего сына в день рождения

"Сегодня у моего младшего синусоида Джастина днюха! Первый юбилейчик! 10 лет двигает!" – заявил он.
Юрченко передал телефонный разговор с сыном:
– Бро (мы так общаемся), что хочешь на день рождения?
– Возвращайся живым…
"Плачу и радуюсь, что у меня такие дети! И мечтаю, чтобы следующим поколениям никогда уже не пришлось делать ту грязную работу, которую мы имеем сейчас! Люблю! Обнимаю!" – написал музыкант.
Юрченко в финале поста обратился к сыну.
"Подумай, что привезти тебе на день рождения: игровые наушники или трофейный танк", – написал он.
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Юрченко (настоящая фамилия – Нечистяк) в 2009 году получил звание заслуженного артиста Украины.
Музыкант не распространяется о своей личной жизни. Известно, что он женат на танцовщице Светлане. У пары трое детей: Джулия, Джордж и Джастин.