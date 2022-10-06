"Плачу и радуюсь, что у меня такие дети!" Юрченко, защищающий Украину на передовой, рассказал о желании своего сына в день рождения

Юрченко: Мечтаю, чтобы следующим поколениям никогда уже не пришлось делать ту грязную работу, которую мы имеем сейчас! Фото: Yurko-Yurcash Yurchenko / Facebook

"Сегодня у моего младшего синусоида Джастина днюха! Первый юбилейчик! 10 лет двигает!" – заявил он.

Юрченко передал телефонный разговор с сыном:

– Бро (мы так общаемся), что хочешь на день рождения?

– Возвращайся живым…

"Плачу и радуюсь, что у меня такие дети! И мечтаю, чтобы следующим поколениям никогда уже не пришлось делать ту грязную работу, которую мы имеем сейчас! Люблю! Обнимаю!" – написал музыкант.

Юрченко в финале поста обратился к сыну.

"Подумай, что привезти тебе на день рождения: игровые наушники или трофейный танк", – написал он.

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