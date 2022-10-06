Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2022
 
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"Плачу и радуюсь, что у меня такие дети!" Юрченко, защищающий Украину на передовой, рассказал о желании своего сына в день рождения

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Юрченко: Мечтаю, чтобы следующим поколениям никогда уже не пришлось делать ту грязную работу, которую мы имеем сейчас!
Юрченко: Мечтаю, чтобы следующим поколениям никогда уже не пришлось делать ту грязную работу, которую мы имеем сейчас!
Фото: Yurko-Yurcash Yurchenko / Facebook

Фронтмен украинской группы Yurcash Юрко Юрченко, который защищает Украину от российских оккупантов в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь", 5 октября в Facebook сообщил, что его младшему сыну исполнилось 10 лет.

"Сегодня у моего младшего синусоида Джастина днюха! Первый юбилейчик! 10 лет двигает!" – заявил он.

Юрченко передал телефонный разговор с сыном:
– Бро (мы так общаемся), что хочешь на день рождения?
– Возвращайся живым…

"Плачу и радуюсь, что у меня такие дети! И мечтаю, чтобы следующим поколениям никогда уже не пришлось делать ту грязную работу, которую мы имеем сейчас! Люблю! Обнимаю!" – написал музыкант.

Юрченко в финале поста обратился к сыну.

"Подумай, что привезти тебе на день рождения: игровые наушники или трофейный танк", – написал он.

https://www.facebook.com/Yurcash/posts/pfbid02Qk4DQkazbokUWKZ6CHJVMKcpo3YzjGuSHhEhQzi3gvd2H3aGgFiRuYXtmtFLSWfNl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Юрченко (настоящая фамилия – Нечистяк) в 2009 году получил звание заслуженного артиста Украины.

Музыкант не распространяется о своей личной жизни. Известно, что он женат на танцовщице Светлане. У пары трое детей: Джулия, Джордж и Джастин.

Теги: война, дети, юбилей, война России против Украины, Юрко Юрченко, Yurcash
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