"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины

Гончаренко: Я не могу держать на кого-то обиду. У меня много других забот Фото: zhenja_goncharenko / Instagram

"По сути, мозг обтянут кожей. Кость врачам, к сожалению, не получилось восстановить. Закрывать мне будут титановой пластиной. Как только она будет готова, меня сразу повезут в операционную", – рассказал танцор.

Вспоминая случившееся, Гончаренко отмечает, что между ним и избившим его экс-сотрудником Управления госохраны не было вербального конфликта. По словам танцора, изначально тот хотел ударить его подругу.

"Никаких словесных перепалок, просто человек начал нас толкать. У него были претензии. Помню, как он целенаправленно шел ударить не меня, а ее. Я просто себе бы не простил, если бы мужчина поднял руку на мою подругу. Я не умею драться, я не вступаю в конфликты. Единственное, что я смог сделать, это просто встать между ними. Правда, рад, что это был я. Момент падения я не помню", – признался Гончаренко.

Он отметил, что спустя почти два месяца после случившегося не держит обиду на этого человека.

"Просто я такой человек. Я не могу держать на кого-то обиду. У меня много других забот", – заявил Гончаренко.