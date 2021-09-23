"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины

"По сути, мозг обтянут кожей. Кость врачам, к сожалению, не получилось восстановить. Закрывать мне будут титановой пластиной. Как только она будет готова, меня сразу повезут в операционную", – рассказал танцор.
Вспоминая случившееся, Гончаренко отмечает, что между ним и избившим его экс-сотрудником Управления госохраны не было вербального конфликта. По словам танцора, изначально тот хотел ударить его подругу.
"Никаких словесных перепалок, просто человек начал нас толкать. У него были претензии. Помню, как он целенаправленно шел ударить не меня, а ее. Я просто себе бы не простил, если бы мужчина поднял руку на мою подругу. Я не умею драться, я не вступаю в конфликты. Единственное, что я смог сделать, это просто встать между ними. Правда, рад, что это был я. Момент падения я не помню", – признался Гончаренко.
Он отметил, что спустя почти два месяца после случившегося не держит обиду на этого человека.
"Просто я такой человек. Я не могу держать на кого-то обиду. У меня много других забот", – заявил Гончаренко.
Дорофеева 1 августа сообщила, что Гончаренко вместе с друзьями вышел из киевского клуба "Лифт", после чего его сначала толкнули, а потом ударили о забор и нанесли еще один удар. У танцора произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
Позднее выяснилось, что в нападении на Гончаренко подозревают военнослужащего Управления госохраны (УГО) Украины. Музыкальный менеджер Анна Салата отметила, что на танцора мужчина напал на почве гомофобии.
2 августа подозреваемого военнослужащего УГО задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы. 4 августа этого сотрудника УГО уволили.
16 августа мать танцора сообщила, что он вышел из комы.