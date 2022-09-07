"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром

Выступление состоялось на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Бутусов под гитару исполнил песню. Костин, стоя рядом с ним на сцене, подпевал и пританцовывал. Пользователи сети возмутились поведением Бутусова.
''Слава, не позорься", – прокомментировал пользователь сети Михаил.
"Под старость лет так опуститься... Позорище", – заявил Денис Б.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Костин является главой российского банка ВТБ, в котором 60,9% акций принадлежит государству РФ. Ему запрещен въезд в США с 2018 года.
23 февраля 2022 года, после признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР", Евросоюз ввел санкции против Костина "за поддержку действий, подрывающих территориальную целостность Украины, и получение выгоды от аннексии Крыма".
Песня "Гудбай, Америка!", которая также называется "Прощальное письмо", была выпущена "Наутилусом Поммпилиусом" в альбоме "Князь тишины" в 1988 году.