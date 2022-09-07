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07 сентября, 2022
 
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"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Бутсова пристыдили в сети
Бутсова пристыдили в сети
Фото: Вячеслав Бутусов / Ю-Питер / Nautilus Pompilius / Facebook

Российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов, экс-лидер группы "Наутилус Помпилиус" спел песню "Гудбай, Америка" вместе с поддерживающем войну РФ против Украины российским банкиром Андреем Костиным. Ролик 6 сентября разместили на YouTube-канале "АмурЛИМ".

Выступление состоялось на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Бутусов под гитару исполнил песню. Костин, стоя рядом с ним на сцене, подпевал и пританцовывал. Пользователи сети возмутились поведением Бутусова.

''Слава, не позорься", – прокомментировал пользователь сети Михаил.

"Под старость лет так опуститься... Позорище", – заявил Денис Б.

ВИДЕО
Видео: АмурЛИМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Костин является главой российского банка ВТБ, в котором 60,9% акций принадлежит государству РФ. Ему запрещен въезд в США с 2018 года.

23 февраля 2022 года, после признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР", Евросоюз ввел санкции против Костина "за поддержку действий, подрывающих территориальную целостность Украины, и получение выгоды от аннексии Крыма".

Песня "Гудбай, Америка!", которая также называется "Прощальное письмо", была выпущена "Наутилусом Поммпилиусом" в альбоме "Князь тишины" в 1988 году.

Теги: санкции, война, рок-музыка, война России против Украины, Вячеслав Бутусов, ролик, банкир Андрей Костин
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