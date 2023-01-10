"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания

"Спасибо за каждое испытание, за каждый день и каждого настоящего друга. И пусть прошлогоднее "зеркало" разбилось, я подберу некоторые осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя. На ней останутся тонкие трещины, но она будет уникальная и более интересная", – написал он.

Контекст:

Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.

20 апреля в эфире канала "1+1" Бадоев признался, что до нападения РФ на Украину делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы, но сейчас осознал, "насколько это ужасно, безответственно".

Бадоев разведен. От брака с украинско-российской ведущей Жанной Бадоевой у него есть дочь. Режиссер не афиширует свою личную жизнь после развода.