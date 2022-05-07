Погиб автор песни "А без Подола Киев невозможен" Духовный

"Беда пришла, братцы. Горе. Страшная и печальная новость. Шок. В результате дневного внезапного пожара трагически погиб Леонид Духовный", – написал он.
Котляр подчеркнул, что это была "нелепая, шокирующая смерть". Он отметил, что детищем Духовного был клуб авторской песни "Полуостров".
"Давай поговорим о радости и боли,
Давай поговорим о жизни и о доле,
Давай поговорим о том, что было, будет,
Давай поговорим и посидим, как люди...
Это песня Леонида Духовного. Поговорим еще, Самойлыч, посидим... Иначе и быть не может..." – отметил Котляр.
Он сообщил, что прощание с Духовным пройдет в Пало-Алто во вторник, 10 мая.
Леонид Духовный родился 18 июля 1938 года в Киеве. Он написал около 200 песен. Наиболее известные – "А без Подола Киев невозможен", "Давай поговорим", "Вальс двоих", "Евбаз", "Шулявка", "Сырец", "Бессарабка".
Бард эмигрировал в США в 1992 году, где организовал клуб авторской песни "Полуостров".