Полиция взломала двери в особняке обвиняемого в сексуальном насилии Мерилина Мэнсона для обыска

В ноябре издание Rolling Stone заявило, что в доме артиста есть комната для пыток женщин Фото: ЕРА

Издание сообщает, что детективам пришлось взломать дверь, так как артиста не оказалось дома. Обыск проводился в связи с расследованиями по факту обвинений в адрес певца в сексуальном насилии, отмечается в публикации.

Полиция во время обыска изъяла жесткие диски для изучения содержащейся на них информации. После этого дело планируют передать в прокуратуру Лос-Анджелеса.