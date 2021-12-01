Полиция взломала двери в особняке обвиняемого в сексуальном насилии Мерилина Мэнсона для обыска

Издание сообщает, что детективам пришлось взломать дверь, так как артиста не оказалось дома. Обыск проводился в связи с расследованиями по факту обвинений в адрес певца в сексуальном насилии, отмечается в публикации.
Полиция во время обыска изъяла жесткие диски для изучения содержащейся на них информации. После этого дело планируют передать в прокуратуру Лос-Анджелеса.
Мерилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) родился 5 января 1969 года в Кантоне (штат Огайо, США). Он рок-певец, композитор, актер, художник. Свой псевдоним он сформировал из сложения имен голливудской актрисы Мерилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.
В феврале 2021 года экс-невеста Мерилина Мэнсона, американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила его в издевательствах. По словам женщины, она не решалась сделать это раньше, так как опасалась клеветы и возмездия.
В мае того же года на артиста подала в суд еще одна его бывшая девушка, имя которой не разглашалось. Она обвинила певица в изнасиловании. По словам обвинительницы, она начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году. Во время одной из встреч у него дома певец также показал видео, на котором были запечатлены его издевательства над поклонницей после выступления группы в 1996 году. В сентябре стало известно, что суд отклонил ее иск в связи с истечением срока давности.
В ноябре издание Rolling Stone опубликовало результаты собственного расследования, заявив, что в доме артиста есть комната для пыток женщин.