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01 декабря, 2021
 
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Полиция взломала двери в особняке обвиняемого в сексуальном насилии Мерилина Мэнсона для обыска

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В ноябре издание Rolling Stone заявило, что в доме артиста есть комната для пыток женщин
В ноябре издание Rolling Stone заявило, что в доме артиста есть комната для пыток женщин
Фото: ЕРА

Полиция Лос-Анджелеса взломала двери в особняке американского певца Мерилина Мэнсона, куда прибыла утром 30 ноября с ордером на обыск. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на информацию, полученную в правоохранительных органах.

Издание сообщает, что детективам пришлось взломать дверь, так как артиста не оказалось дома. Обыск проводился в связи с расследованиями по факту обвинений в адрес певца в сексуальном насилии, отмечается в публикации.

Полиция во время обыска изъяла жесткие диски для изучения содержащейся на них информации. После этого дело планируют передать в прокуратуру Лос-Анджелеса.

Контекст:

Мерилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) родился 5 января 1969 года в Кантоне (штат Огайо, США). Он рок-певец, композитор, актер, художник. Свой псевдоним он сформировал из сложения имен голливудской актрисы Мерилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.

В феврале 2021 года экс-невеста Мерилина Мэнсона, американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила его в издевательствах. По словам женщины, она не решалась сделать это раньше, так как опасалась клеветы и возмездия.

В мае того же года на артиста подала в суд еще одна его бывшая девушка, имя которой не разглашалось. Она обвинила певица в изнасилованииПо словам обвинительницы, она начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году. Во время одной из встреч у него дома певец также показал видео, на котором были запечатлены его издевательства над поклонницей после выступления группы в 1996 году. В сентябре стало известно, что суд отклонил ее иск в связи с истечением срока давности.

В ноябре издание Rolling Stone опубликовало результаты собственного расследования, заявив, что в доме артиста есть комната для пыток женщин.

Теги: полиция, скандал, Мерилин Мэнсон, насилие, певец
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