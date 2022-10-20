Бульвар Шоубиз
 
20 октября, 2022
 
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"Получаются очень вкусными и пышными". Как за одну минуту приготовить кексы. Рецепт от кулинарного блогера

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Выпекать кексы в микроволновке необходимо при максимальной мощности в течение одной минуты
Выпекать кексы в микроволновке необходимо при максимальной мощности в течение одной минуты
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит (602 тыс. фолловеров) 19 октября на своем канале в YouTube разместила видео, на котором показала, как за одну минут приготовить кексы к чаю в микроволновке.

Для приготовления двух кексов понадобится:

  • 1 яйцо; 
  • 2 ст. л. сахара; 
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 2 ст. л. молока;
  • 2 ст. л. подсолнечного масла;
  • 2 ст. л муки;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 8 г какао.

Смешиваем в емкости яйцо с сахаром, вливаем молоко, подсолнечное масло, перемешиваем и добавляем муку, разрыхлитель и какао. Замешиваем тесто жидкой консистенции. 

"Переливаем тесто в формы, которые подходят для микроволновки. Заполняем формы не более чем на половину", – отметила блогер.

Выпекать кексы необходимо при максимальной мощности в течение одной минуты. По желанию в тесто можно добавить кусочки шоколада или фруктов. Готовность кексов проверяется деревянной шпажкой, при необходимости кексы нужно вернуть в микроволновку и допечь.

Перед подачей на стол кексы можно посыпать пудрой. Блогер рекомендует есть такой десерт теплым.

"Кексы хорошо отсоединяются от чашки, получаются очень вкусными и пышными",  подчеркнула кулинарный эксперт.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Теги: блогеры, сахар, десерт, рецепт, рецепты, какао
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