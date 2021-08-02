"Поменьше говорить, будет лучше". Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после почти 40 дней комы

"Нужно человеку просто время сейчас. Каждая болезнь нуждается в каком-то временном отрезке, чтобы поправиться, просто надо дать это время, и все. Не беспокоиться, поменьше говорить, будет все лучше и лучше. Мы уже сказали, что это улучшение – раз, просто нужно время – два", – подчеркнула Соколова.

Контекст:

МакSим родилась 10 июня 1983 года в Казани. Она стала широко известной в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст".

16 июня 2021 года Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.

19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.

30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии. 10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.

26 июля стало известно, что МакSим вышла из комы.