Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2021
 
Новости

"Поменьше говорить, будет лучше". Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после почти 40 дней комы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О том, что 38-летнюю МакSим ввели в состояние медикаментозного сна, стало известно 19 июня
О том, что 38-летнюю МакSим ввели в состояние медикаментозного сна, стало известно 19 июня
Фото: sokllovamargarita / Instagram

Чтобы быстрее выздороветь, российской певице МакSим (Марине Абросимовой), которая почти 40 дней была в коме и недавно из нее вышла, нужны время и, по возможности, тишина вокруг ее имени. Об этом 2 августа в комментарии Telegram-каналу Life Shot заявила директор 38-летней артистки Маргарита Соколова.

"Нужно человеку просто время сейчас. Каждая болезнь нуждается в каком-то временном отрезке, чтобы поправиться, просто надо дать это время, и все. Не беспокоиться, поменьше говорить, будет все лучше и лучше. Мы уже сказали, что это улучшение – раз, просто нужно время – два", – подчеркнула Соколова.

Контекст:

МакSим родилась 10 июня 1983 года в Казани. Она стала широко известной в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст".

16 июня 2021 года Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.

19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.

30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии. 10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.

26 июля стало известно, что МакSим вышла из комы.

Теги: МакSим
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Елена ПОСКАННАЯ
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поменьше говорить, будет лучше". Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после почти 40 дней комы
"Поменьше говорить, будет лучше". Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после почти 40 дней комы
"Мочилово, обсасывание, сексуальная объективация". Мендель показала новые фото, на которых "родилась заново"
"Мочилово, обсасывание, сексуальная объективация". Мендель показала новые фото, на которых "родилась заново"
"Держим кулаки!" Надя Дорофеева сообщила о состоянии ее избитого танцора Евгения Гончаренко
"Держим кулаки!" Надя Дорофеева сообщила о состоянии ее избитого танцора Евгения Гончаренко
Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала фото с новорожденной дочкой
Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала фото с новорожденной дочкой
"Мы самые счастливые!" У MamaRika и Сергея Середы родился сын. Фото из роддома
"Мы самые счастливые!" У MamaRika и Сергея Середы родился сын. Фото из роддома
10 советов о том, как сделать карту желаний
10 советов о том, как сделать карту желаний
  "Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео
  "Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS