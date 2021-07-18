Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2021
 
Новости

Представительница МакSим прокомментировала новости, что у артистки отказывает легкое

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17 июля СМИ написали, что у МакSим отказывает легкое
17 июля СМИ написали, что у МакSим отказывает легкое
Фото: maksimartist / Instagram

Представительница российской певицы МакSим Маргарита Соколова не владеет информацией о том, что у артистки отказывает легкое. Об этом она написала 17 июля в Instagram сразу после того, как Telegram-канал Mash сообщил об ухудшении состояния певицы.

"Опять разрывается телефон и бомбят в директ. Отвечу так: я не знаю, кто опять сбросил инфу про состояние Марины. Такую инфу даже по закону запрещено выдавать без согласия на то родственников. Но даже родственники и мы не владеем такой информацией, потому что выходные. Лечащие врачи находятся на выходных. А связь мы держим именно с ними", – отметила она.

По словам Соколовой, до понедельника никакой точной информации о состоянии певицы не будет.

"Прошу вашего понимания! Ждем! Мою информацию прошу понять именно так! Марина находится под чутким наблюдением! Ей оказываются вся необходима помощь и очень большое внимание! Но лечащий врач имеет полную картину динамики. И необходимы именно его мнение и его комментарии", – добавила она.

Контекст:

МакSим (Марина Абросимова) – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Стала широко известной в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст".

16 июня Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.

19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.

30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии.

10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.

Теги: Россия, здоровье, больница, МакSим, певица
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