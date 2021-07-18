Представительница МакSим прокомментировала новости, что у артистки отказывает легкое

"Опять разрывается телефон и бомбят в директ. Отвечу так: я не знаю, кто опять сбросил инфу про состояние Марины. Такую инфу даже по закону запрещено выдавать без согласия на то родственников. Но даже родственники и мы не владеем такой информацией, потому что выходные. Лечащие врачи находятся на выходных. А связь мы держим именно с ними", – отметила она.
По словам Соколовой, до понедельника никакой точной информации о состоянии певицы не будет.
"Прошу вашего понимания! Ждем! Мою информацию прошу понять именно так! Марина находится под чутким наблюдением! Ей оказываются вся необходима помощь и очень большое внимание! Но лечащий врач имеет полную картину динамики. И необходимы именно его мнение и его комментарии", – добавила она.
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МакSим (Марина Абросимова) – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Стала широко известной в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст".
16 июня Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.
19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.
30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии.
10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.