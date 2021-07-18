Представительница МакSим прокомментировала новости, что у артистки отказывает легкое

"Опять разрывается телефон и бомбят в директ. Отвечу так: я не знаю, кто опять сбросил инфу про состояние Марины. Такую инфу даже по закону запрещено выдавать без согласия на то родственников. Но даже родственники и мы не владеем такой информацией, потому что выходные. Лечащие врачи находятся на выходных. А связь мы держим именно с ними", – отметила она.

По словам Соколовой, до понедельника никакой точной информации о состоянии певицы не будет.

"Прошу вашего понимания! Ждем! Мою информацию прошу понять именно так! Марина находится под чутким наблюдением! Ей оказываются вся необходима помощь и очень большое внимание! Но лечащий врач имеет полную картину динамики. И необходимы именно его мнение и его комментарии", – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)