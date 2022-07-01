Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2022
 
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"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото

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В августе Мадонне исполнится 64 года
В августе Мадонне исполнится 64 года
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 30 июня разместила в Instagram Stories фото, для которого позировала в черной комбинации с кружевными вставками.

Мадонна выставила наружу грудь. Сосок на снимке она прикрыла белым сердечком.

"Попей", – написала певица.

Фото: madonna / Instagram
Фото: madonna / Instagram

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, фигура, певица, фото, грудь, белье, бюстгальтер
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