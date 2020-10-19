Поплавский рассказал, какие женщины ему нравятся

По словам ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского, при выборе женщины нужно руководствоваться интуицией.

Поплавский: Да, я люблю женщин Фото: Михайло Поплавський / Facebook

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский 18 октября в Facebook разместил фото, на котором запечатлен за столиком в ресторане с букетом цветом.

"Свидание с Поплавским. Да, я люблю женщин. Ищу в женщине природное обаяние и мудрость", – подписал он фото.

Поплавский отметил, что при выборе спутницы очень важно прислушиваться к интуиции.

Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств.

В 2009 году после 30 лет семейной жизни Поплавский расстался со своей женой Людмилой. В браке у супругов родился сын Александр (1982).

В феврале 2020 года Поплавский в интервью "Світському життю" заявил, что является свободным мужчиной и не скрывает своей любвеобильности.