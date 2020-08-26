Посетителям Венской оперы запретили кричать "Браво!"

Венская государственная опера возобновляет работу с начала сентября 2020 года. Для безопасности зрителей и артистов в условиях эпидемии коронавируса администрация заведения опубликовала ряд правил и рекомендаций.

Администрация Венской государственной оперы запретила зрителям кричать артистам "Браво!". Об этом сообщается на официальном сайте заведения.

"Мы рады, что можем полностью возобновить выступления в сентябре. Ваше здоровье так же важно для нас, как и здоровье артистов и сотрудников Венской государственной оперы. Чтобы обеспечить всем участникам максимальную безопасность, мы создали для вас рекомендации", – говорится в публикации.

В обнародованном списке рекомендаций зрителям советуют оценивать игру артистов аплодисментами, так как, по мнению администрации оперы, во время криков "Браво!" люди могут непроизвольно стать распространителями вируса.

Среди прочих рекомендаций указаны сохранение дистанции, использование масок и соблюдение чистоты рук.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 26 августа в мире коронавирусом заразилось около 24 млн человек, более 820 тыс. скончались.

В Австрии зафиксировано более 26 тыс. случаев COVID-19, умерло 733 человека.