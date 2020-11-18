"Потрясающее зрелище", "Самая красивая женщина". 46-летняя Бекхэм выставила на обозрение откровенное декольте

Экс-участница британской группы Spice Girls, дизайнер Виктория Бекхэм в Instagram разместила фото, для которых позировала в черном облегающем декольтированном топе своего именного бренда.
"Детали сегодняшнего образа", – написала она 16 ноября.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики прокомментировали фото.
"Блестящая и, как всегда, самая красивая женщина", – написала bodybyvictoria.fitness.
"Потрясающее зрелище", – отметила bethmarywhittle.
Виктория Бекхэм (Адамс) родилась 17 апреля 1974 года в Харлоу (Эссекс, Великобритания). В 1990-е годы она стала известной, выступая в британской группе Spice Girls.
В 1999 году певица вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма. В 2004 году Виктория объявила о завершении карьеры певицы, а в 2007-м презентовала первую коллекцию платьев под брендом Victoria Beckham Collection.