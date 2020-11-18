"Потрясающее зрелище", "Самая красивая женщина". 46-летняя Бекхэм выставила на обозрение откровенное декольте

Экс-участница британской группы Spice Girls, дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала фото в облегающем топе.

Экс-участница британской группы Spice Girls, дизайнер Виктория Бекхэм в Instagram разместила фото, для которых позировала в черном облегающем декольтированном топе своего именного бренда.

"Детали сегодняшнего образа", – написала она 16 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Подписчики прокомментировали фото.

"Блестящая и, как всегда, самая красивая женщина", – написала bodybyvictoria.fitness.

"Потрясающее зрелище", – отметила bethmarywhittle.

Виктория Бекхэм (Адамс) родилась 17 апреля 1974 года в Харлоу (Эссекс, Великобритания). В 1990-е годы она стала известной, выступая в британской группе Spice Girls.

В 1999 году певица вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма. В 2004 году Виктория объявила о завершении карьеры певицы, а в 2007-м презентовала первую коллекцию платьев под брендом Victoria Beckham Collection.