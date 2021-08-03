"Потрясные девчонки", "Вот это жара". Внучка и младшая дочь Пугачевой устроили танцевальный батл. Видео

Компанию ей составила единственная внучка Пугачевой Клавдия Земцова.

Дети под музыку продемонстрировали Пугачевой свои хореографические способности.

"Утренняя разминка. Танцевальная импровизация – Лиза и Клава", – подписал ролик Галкин.

"Ну это же супер, Клава с серьезностью [своей матери, российской певицы] Кристины [Орбакайте] на лице и Лизка гуттаперчевая, вся на шарнирах", – прокомментировали ролик фолловеры.

"Потрясные девчонки", – оценили танец пользователи сети.

"Вот это жара", – написали в комментариях поклонники.

"Клевый батл", – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)