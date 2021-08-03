"Потрясные девчонки", "Вот это жара". Внучка и младшая дочь Пугачевой устроили танцевальный батл. Видео

Компанию ей составила единственная внучка Пугачевой Клавдия Земцова.
Дети под музыку продемонстрировали Пугачевой свои хореографические способности.
"Утренняя разминка. Танцевальная импровизация – Лиза и Клава", – подписал ролик Галкин.
"Ну это же супер, Клава с серьезностью [своей матери, российской певицы] Кристины [Орбакайте] на лице и Лизка гуттаперчевая, вся на шарнирах", – прокомментировали ролик фолловеры.
"Потрясные девчонки", – оценили танец пользователи сети.
"Вот это жара", – написали в комментариях поклонники.
"Клевый батл", – отреагировали подписчики.
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Лиза Галкина – младшая дочь Пугачевой и Галкина. У нее есть родной брат Гарри. Они появились на свет 18 сентября 2013 года. Детей супругам родила суррогатная мать.
Клавдия Земцова (2012) – дочь российский певицы Кристины Орбайкайте (1971), старшей дочери Пугачевой. Отец Клавдии – нынешний супруг Орбакайте, американский бизнесмен российского происхождения Михаил Земцов.
У Орбакайте также есть сыновья от предыдущих отношений. Дени (1998) – от брака с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым.