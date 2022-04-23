  "Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи

Зарицкая: Мне не жаль вещей, просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь в своем доме чувствовать себя спокойно Фото: KAZKA / Facebook

"Мой дом находится недалеко от Гостомеля, где-то, наверное, в трех километрах. Уже на второй день войны начались очень громкие взрывы. Утром на пятый день мне позвонил папа, он был в Макарове, у нас там тоже есть дом, и сказал, что в Макаров заезжают российские оккупанты. Нас охватила паника, мы минут за 15 собрали вещи, троих моих собак и уехали", – рассказала артистка.

По словам певицы, вместе с ней был ее парень, имя которого она не назвала, мама и младшая сестра. Зарицкая рассказала, что они переехали в село Берегово Закарпатской области.

Артистка сообщила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи.

"Повыносили абсолютно всю технику, даже мой микрофон хотели вынести, но где-то по пути потеряли. И потом наши уже занесли его назад. Даже забрали колонку, которая весила килограммов 30. Мне не жаль вещей, просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь в своем доме чувствовать себя спокойно", – добавила певица.

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Видео: ЖВЛ / YouTube

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