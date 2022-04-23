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23 апреля, 2022
 
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"Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи

 
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Зарицкая: Мне не жаль вещей, просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь в своем доме чувствовать себя спокойно
Зарицкая: Мне не жаль вещей, просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь в своем доме чувствовать себя спокойно
Фото: KAZKA / Facebook

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая 23 апреля в эфире канала "1+1" рассказала, что российские оккупанты ограбили ее дом, расположенный вблизи Гостомеля Киевской области.

"Мой дом находится недалеко от Гостомеля, где-то, наверное, в трех километрах. Уже на второй день войны начались очень громкие взрывы. Утром на пятый день мне позвонил папа, он был в Макарове, у нас там тоже есть дом, и сказал, что в Макаров заезжают российские оккупанты. Нас охватила паника, мы минут за 15 собрали вещи, троих моих собак и уехали", – рассказала артистка.

По словам певицы, вместе с ней был ее парень, имя которого она не назвала, мама и младшая сестра. Зарицкая рассказала, что они переехали в село Берегово Закарпатской области.

Артистка сообщила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи.

"Повыносили абсолютно всю технику, даже мой микрофон хотели вынести, но где-то по пути потеряли. И потом наши уже занесли его назад. Даже забрали колонку, которая весила килограммов 30. Мне не жаль вещей, просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь в своем доме чувствовать себя спокойно", – добавила певица.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Зарицкая переехала в Закарпатье. Певица помогала волонтерам плести маскировочные сетки и занимались сбором средств для украинской армии, а затем отправилась в США, чтобы представить Украину в рамках конференции и музыкального фестиваля в Остине. "Для меня это возможность рассказать всю правду об ужасном российском терроре в Украине", – заявила тогда певица.

Зарицкая подчеркнула, что в США она прилетела одна, а ее группа осталась в Украине и это было коллективным решением.

Теги: Гостомель, война России против Украины, Александра Зарицкая
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