  "Правда, какой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео

Филипп Коляденко: Этот альбом – начало и краткое содержание отрывка из жизни одного человека Фото: k.a.d.n.a.y / Instagram

В альбом вошли пять композиций.

"Этот альбом – начало и краткое содержание отрывка из жизни одного человека. Откровенный и тихий рассказ личности. Правда, какой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче. Это возможность из-за музыкальных вибраций освободиться от своих страхов и переживаний. Это лекарство для запутанной души. Наконец – остановка… для лучшего ощущения себя самого, для того чтобы глубже", – написал артист в Instagram.

На песню из дебютного альбома "Її немає" артист записал клип. Он опубликован на его канале в YouTube.

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Видео: Phil it / YouTube