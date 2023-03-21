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21 марта, 2023
 
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Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали

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Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год
Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год
Фото: Дима Коляденко / Facebook

Украинская певица Ирина Билык 21 марта разместила в Facebook фото, на котором запечатлена в объятиях своего коллеги Дмитрия Коляденко.

Билык отметила, что совместное фото с Коляденко было сделано утром в Праге (Чехия).

"А кого вы обнимаете или хотели бы обнять с утра?" – обратилась к фолловерам артистка. 

"Вы такая красивая пара", – отреагировали подписчики.

"Дима вас по-настоящему любит. Берегите друг друга", – написали поклонники.

https://www.facebook.com/bilyk.iryna/posts/pfbid02HF4G3PJntG3X7HFSa12MLUj8fsc8vdbJoFiUexL2bRrJq2ai2uPM1SwZEAVgfuT5l

Контекст:

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности, певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.

В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. Летом 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись. У Билык также есть взрослый сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.

У Коляденко есть взрослый сын Дмитрий, участник украинской группы Kadnay. Его мать  бывшая жена Дмитрия Коляденко, украинский хореограф Елена Коляденко.

В декабре 2022 года Билык вместе с Коляденко уехали на гастроли за границу.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ирина Билык, Дима Коляденко, певица
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