Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали

Билык отметила, что совместное фото с Коляденко было сделано утром в Праге (Чехия).

"А кого вы обнимаете или хотели бы обнять с утра?" – обратилась к фолловерам артистка.

"Вы такая красивая пара", – отреагировали подписчики.

"Дима вас по-настоящему любит. Берегите друг друга", – написали поклонники.

Контекст:

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности, певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.

В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. Летом 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись. У Билык также есть взрослый сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.

У Коляденко есть взрослый сын Дмитрий, участник украинской группы Kadnay. Его мать – бывшая жена Дмитрия Коляденко, украинский хореограф Елена Коляденко.

В декабре 2022 года Билык вместе с Коляденко уехали на гастроли за границу.