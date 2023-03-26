  "Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео

В альбом вошли пять композиций.
"Этот альбом – начало и краткое содержание отрывка из жизни одного человека. Откровенный и тихий рассказ личности. Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче. Это возможность из-за музыкальных вибраций освободиться от своих страхов и переживаний. Это лекарство для запутанной души. Наконец – остановка… для лучшего ощущения себя самого, для того чтобы глубже", – написал артист в Instagram.
На песню из дебютного альбома "Її немає" артист записал клип. Он опубликован на его канале в YouTube.
Филипп Коляденко – сын украинского хореограф и режиссера Елены Коляденко и ее экс-супруга, украинского актера, танцора Дмитрия Коляденко.
С 2012 года Коляденко выступает в составе украинской группы Kadnay.