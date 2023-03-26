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26 марта, 2023
 
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"Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео

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Филипп Коляденко: Этот альбом начало и краткое содержание отрывка из жизни одного человека
Филипп Коляденко: Этот альбом – начало и краткое содержание отрывка из жизни одного человека
Фото: k.a.d.n.a.y / Instagram

Участник украинской группы Kadnay, певец Филипп Коляденко под псевдонимом Phil it 24 марта презентовал свой первый альбом под названием "Пролог". Он размещен на всех музыкальных площадках, включая Spotify.

В альбом вошли пять композиций.

"Этот альбом – начало и краткое содержание отрывка из жизни одного человека. Откровенный и тихий рассказ личности. Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче. Это возможность из-за музыкальных вибраций освободиться от своих страхов и переживаний. Это лекарство для запутанной души. Наконец – остановка… для лучшего ощущения себя самого, для того чтобы глубже", – написал артист в Instagram.

На песню из дебютного альбома "Її немає" артист записал клип. Он опубликован на его канале в YouTube.

ВИДЕО
Видео: Phil it / YouTube
Контекст:

Филипп Коляденко – сын украинского хореограф и режиссера Елены Коляденко и ее экс-супруга, украинского актера, танцора Дмитрия Коляденко.

С 2012 года Коляденко выступает в составе украинской группы Kadnay.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: музыка, Kadnay, певец, Spotify, альбом, Филипп Коляденко
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