"Прекрасная Аллочка!", "Неудачное фото", "Не похожа сама на себя!". В Instagram обсуждают селфи Пугачевой

Российская певица Алла Пугачева опубликовала первое селфи-фото в новом году.

71-летняя российская певица Алла Пугачева опубликовала 3 января в Instagram селфи, снятое на улице. Она запечатлена в капюшоне белой куртки или пальто.

"С Новым годом!" – написала она.

Это первое опубликованное селфи-фото Пугачевой в новом году и ее первый пост в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Подписчики прокомментировали фото.

"Прекрасная Аллочка! Здоровья вам", – пожелала arhipuly.

"Неудачное фото", – заявила mn9ihhi3.

"Пугачева не похожа сама на себя!" – написала 12345karina123.

"Шикарная женщина", – отметила _annni.k.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева замужем за российским шоуменом Максимом Галкиным. Их свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать.