"Прекрасная Аллочка!", "Неудачное фото", "Не похожа сама на себя!". В Instagram обсуждают селфи Пугачевой

71-летняя российская певица Алла Пугачева опубликовала 3 января в Instagram селфи, снятое на улице. Она запечатлена в капюшоне белой куртки или пальто.
"С Новым годом!" – написала она.
Это первое опубликованное селфи-фото Пугачевой в новом году и ее первый пост в Instagram.
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Подписчики прокомментировали фото.
"Прекрасная Аллочка! Здоровья вам", – пожелала arhipuly.
"Неудачное фото", – заявила mn9ihhi3.
"Пугачева не похожа сама на себя!" – написала 12345karina123.
"Шикарная женщина", – отметила _annni.k.
Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.
Пугачева замужем за российским шоуменом Максимом Галкиным. Их свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать.