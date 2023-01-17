"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин". Пивоваров вместе с Патроном перепел "Дежавю" в поддержку животных

Пивоваров: В сложные времена каждый нуждается в поддержке, а особенно те, кто не может позаботиться о себе сам Фото: pivovarovmusic / Instagram

"В сложные времена каждый нуждается в поддержке, а особенно те, кто не может позаботиться о себе сам. Во время войны многие животные остались без дома и хозяина, и забота о них – наша общая задача. Ведь в единстве наша сила! Ради доброго дела мы с псом Патроном сделали фит", – говорится в анонсе.

Сбор средств в поддержку животных проводится на сайте украинской зоозащитной организации UAnimals.

"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин, І кожне серце завзяте хоче пригостити їх", – поет в новой версии трека артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)