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18 января, 2023
 
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"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин". Пивоваров вместе с Патроном перепел "Дежавю" в поддержку животных

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Пивоваров: В сложные времена каждый нуждается в поддержке, а особенно те, кто не может позаботиться о себе сам
Пивоваров: В сложные времена каждый нуждается в поддержке, а особенно те, кто не может позаботиться о себе сам
Фото: pivovarovmusic / Instagram

Украинский певец Артем Пивоваров перепел свой хит "Дежавю", записав новую версию композиции вместе со служебной собакой по кличке Патрон, которая работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку. Фрагмент композиции опубликован 17 января на страницах артиста и пса Патрона.

"В сложные времена каждый нуждается в поддержке, а особенно те, кто не может позаботиться о себе сам. Во время войны многие животные остались без дома и хозяина, и забота о них  наша общая задача. Ведь в единстве наша сила! Ради доброго дела мы с псом Патроном сделали фит", – говорится в анонсе.

Сбор средств в поддержку животных проводится на сайте украинской зоозащитной организации UAnimals.

"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин, І кожне серце завзяте хоче пригостити їх", – поет в новой версии трека артист. 

Контекст:

Как отмечает UAnimals, в результате российской агрессии погибло более 6 млн домашних животных и по меньшей мере 50 тыс. черноморских дельфинов.

Теги: война России против Украины, Артем Пивоваров, пес Патрон
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