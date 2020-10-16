"Прекрасное тело! Игривое личико! Озорной характер!". Дочь Брежневой снялась в купальнике

19-летняя дочь бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой Соня Киперман продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике.

Старшая дочь бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой, 19-летняя София Киперман разместила в Instagram пляжные снимки, на которых запечатлена в раздельном купальнике цвета морской волны.

"Теплые ветра", – написала Киперман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram warm winds Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman) 15 Окт 2020 в 2:18 PDT

"Прекрасное тело! Игривое личико! Видимо, озорной характер!.. Да... и эти конопушки!" – написал подписчик mgoooose1965.

София – дочь Брежневой от бывшего гражданского супруга Виталия Войченко. У певицы есть также десятилетняя дочь Сара, которую она родила от своего бывшего мужа, бизнесмена Михаила Кипермана, замужем за которым была с 2006-го по 2012 год.