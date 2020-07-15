Пресс-атташе посольства США в Украине Кастилло спел украинскую песню по случаю завершения срока пребывания в должности

Пресс-атташе посольства США в Украине Рэй Кастилло спел на украинском языке.

Пресс-атташе посольства США в Украине Рэй Кастилло исполнил украинскую песню "Їхав, їхав козак містом". Видео разместили на странице посольства США в Украине.

"Завершилось время пребывания Рэя Кастилло в должности пресс-атташе в посольстве США в Киеве и он попрощался с нами в своем фирменном стиле – собственным исполнением любимой украинской песни! Мы будем скучать по Рэю и желаем ему успехов", – говорится в посте.

В ролике Кастилло обратился к зрителям.

"Добрый день, друзья! К сожалению, моя работа в Украине закончилась и мне нужно возвращаться домой. Я очень люблю украинские песни. И вот та, которая мне особенно нравится", – сказал он.

Пресс-аташе аккомпанировал себе на гитаре.

"До свидания! Слава Украине!" – сказал он в конце видео.

Добіг кінця час перебування Рея Кастілло на посаді прес-аташе в Посольстві США в Києві, й він попрощався з нами у своєму фірмовому стилі - власним виконанням його улюбленої української пісні! Ми сумуватимемо за Реєм і бажаємо йому успіхів. pic.twitter.com/GQbxFdvgnm — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 15, 2020

Песня, которую исполнил Кастилло, считается народной. Авторы слов и музыки неизвестны. Ее исполняли украинские группы Kozak System и Ot Vinta!.