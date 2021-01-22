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22 января, 2021
 
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"Пригласил к себе домой – чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном

Бывшая жена покойного советского и российского актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что она не настаивала на свадьбе, а наслаждалась романом.

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Цымбалюк-Романовская о Джигарханяне: Влюбилась, мечтала о нем только бы обнять, поцеловать
Цымбалюк-Романовская о Джигарханяне: Влюбилась, мечтала о нем – только бы обнять, поцеловать
Фото: vitalinaromanovskaya / Instagram

Российская пианистка, экс-директор театра под руководством Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в интервью Алене Жигаловой в шоу "Алена, блин!" на YouTube-канале Super рассказала о начале отношений с актером Арменом Джигарханяном, в которого влюбилась еще в 16 лет.

"Я достала его номер телефона, приехала к нему в театр. Мы встретились, он говорил, что у меня очень мощная энергетика, пригласил в грузинский ресторанчик поужинать. Мы пошли. Потом пригласил к себе домой – чай попить. Я так обрадовалась! Я откликнулась, мы поехали: зачем кокетничать, когда к тебе идет твоя мечта!" – рассказала она.

Цымбалюк-Романовская заявила, что тогда они стали близки.

"Это были первые мои серьезные отношения с мужчиной. На следующий день мне уже надо было уезжать, Армен Борисович даже меня проводил, отвез в гостиницу за вещами, потом на вокзал. Мы договорились, что он будет приглашать меня в Москву, что я буду приезжать, когда у него будут свободные дни", – призналась она.

Экс-жена Джигарханяна заявила, что на момент начала ее романа с Джигарханяном тот уже не жил с предыдущей супругой, Татьяной Власовой.

"Армен Борисович вообще не человек быта, так что это было заметно, что он один живет и никого у него не было. Я его любила, не смотрела по сторонам даже: это было бессмысленно. Влюбилась, мечтала о нем – только бы обнять, поцеловать. Я не думала о браке, просто хотела быть рядом. Мы восемь лет просто встречались, он не разводился, ему так было спокойнее", – заявила она.

ВИДЕО
Видео: Super / YouTube

В браке с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская прожила менее двух лет. До свадьбы их роман длился 15 лет. Джигарханян был старше своей экс-супруги на 43 года. Актер узаконил отношения с Цымбалюк-Романовской в 2016 году. Развод он получил 27 ноября 2017 года

16 октября 2017 года Джигарханян назвал свою жену "вором" и сказал, что она "повела себя гнусно". По данным телеканала "Россия 1", режиссер заподозрил супругу в желании завладеть бюджетом его театра.

Представитель жены Джигарханяна предупредил, что после развода актера могут поместить в хоспис как нетрудоспособного человека

20 октября 2017 года стало известно, что Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора театра под руководством Джигарханяна, уволилась по собственному желанию.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года на 85-м году жизниВ 2018 году актер перенес инфаркт и впал в кому. Впоследствии он несколько раз попадал в больницу в тяжелом состоянии. 

Теги: Армен Джигарханян, свадьба, актер, секс, развод, Виталина Цымбалюк-Романовская, жена
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