  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео

Etolubov: "Притяжение" – это чувственная и нежная песня о магнетизме между мужчиной и женщиной Фото предоставлено пресс-службой певицы Etolubov

Ролик снимался в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере недалеко от Николаева. Автором видео является фотограф Ксения Каргина, для которой эта видеоработа стала режиссерским дебютом.

"Притяжение" – это чувственная и нежная песня о магнетизме между мужчиной и женщиной, обернутая в модную аранжировку на стыке электроники и ориентальной музыки", – говорится в описании ролика.

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Видео: ETOLUBOV official / YouTube