  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео

Ролик снимался в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере недалеко от Николаева. Автором видео является фотограф Ксения Каргина, для которой эта видеоработа стала режиссерским дебютом.
"Притяжение" – это чувственная и нежная песня о магнетизме между мужчиной и женщиной, обернутая в модную аранжировку на стыке электроники и ориентальной музыки", – говорится в описании ролика.
Etolubov (Любовь Фоменко) родилась в 1990 году в Одессе. В 2011 году певица презентовала свой первый трек "Знаешь сам".
Продюсером проекта Etolubov является экс-лидер группы "Грибы", фронтмен проекта Youra Юрий Бардаш. Они начали сотрудничать в 2020 году.