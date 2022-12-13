"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео

"Пробирает аж до мурашек. Наши люди самые лучшие", – прокомментировали в сети реакцию артиста и зрителей на выключение света.

Пробирає аж до мурашок! Наші люди найкращі! Слава Україні! * Артем Пивоваров не розгубився, коли на концерті у Черкасах вимкнули світло * pic.twitter.com/ZeUEFdBfq9

Контекст:

Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Учился в медицинском колледже, после его окончания три года работал помощником анестезиолога. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове.

Записывать музыку начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом "Космос".

С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничал с российскими и выступавшими в РФ украинскими артистами, в числе которых были Филипп Киркоров, рэпер Мот, Регина Тодоренко, Анна Седокова и другие.

Весной 2022 года Пивоваров заявил, что забрал у российских артистов все права на свои песни.