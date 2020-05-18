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20 мая, 2020
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Продюсер Лев: Я помирил Розенбаума и Шуфутинского

Американский музыкальный и кинопродюсер, бизнесмен, уроженец Киева Леонард Лев в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, как выяснилось, что певец Михаил Шуфутинский исполнял песни Александра Розенбаума.

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Лев: Я получил награду за примирение Шуфутинского и Розенбаума
Лев: Я получил награду за примирение Шуфутинского и Розенбаума
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Американский музыкальный и кинопродюсер, бизнесмен, уроженец Киева Леонард Лев в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, как помирил певцов Михаила Шуфутинского и Александра Розенбаума. 

Причиной конфликта было исполнение Шуфутинским песен Розенбаума.

"Что получилось? Попала к нему кассета Саши Розенбаума. Пел он совсем не так, как сейчас поет, допустим. И, конечно, он, как музыкант, сделал свои аранжировки. Мы не знали, кто это (...) Никто не знал, кто это вообще, пока Шульман не привез Розенбаума", – рассказал Лев.

Продюсер рассказал, что он свел музыкантов.

"Когда мы приехали, я их свел и помирил. Но я получил награду за это", – рассказал он.

Лев отметил, что на концерте по случаю 70-летия Шуфутинского во время его выступления с Розенбаумом показали их общий с продюсером снимок.

"На весь экран показали фотографию: мы втроем, я посередине, а они по бокам. У меня есть эта фотография. Мне было очень приятно, что он помнит. Токарев всегда говорил, что его привезла Алла Борисовна. Это только аргументы и факты. Все знают, кто привез. А он говорил, что Алла Борисовна. Для чего это ему надо? Это Вилли... А Мишенька – он всегда говорил, что "благодаря Леонарду я попал в Советский Союз", – рассказал Лев.

Полную текстовую версию интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Леонард Лев стал первым продюсером Вилли Токарева и первым организатором его гастролей, а также концертов Михаила Шуфутинского в СССР.

Теги: Дмитрий Гордон, Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Леонард Лев
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