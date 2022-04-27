Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах

"Про них про всех надо просто забыть. Это значит даже не спрашивать! Как-то, года три назад, во время очередного скандала на украинском отборе на "Евровидение" мне позвонила журналистка из России с уточняющими вопросами. Я их спросил что-то типа: "А вы с какой целью спрашиваете?" Они мне: "Ну, как же! Мы же с вами соседние государства, нам интересно!" Я им говорю: "А вы и с Латвией соседние, и с Финляндией, и с Польшей... Вы давно интересовались их отбором?" Она на секунду задумалась, потом что-то начала бекать, мекать. Короче. Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах", – написал он.

Ясинский также разместил ссылку на интервью Поляковой, в котором она, комментируя позицию замалчивающего нападение РФ на Украину российского певца Филиппа Киркорова, заявила, что он был и исчез.