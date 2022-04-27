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27 апреля, 2022
 
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Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Продюсер Поляковой Ясинский призвал забыть об артистах из РФ
Продюсер Поляковой Ясинский призвал забыть об артистах из РФ
Фото: Yasinskiy Mike / Facebook

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский считает, что украинцы должны забыть о российских артистах и знать о них столько, сколько знают, например, об артистах из Венгрии. Об этом он написал 27 апреля в Facebook.

"Про них про всех надо просто забыть. Это значит даже не спрашивать! Как-то, года три назад, во время очередного скандала на украинском отборе на "Евровидение" мне позвонила журналистка из России с уточняющими вопросами. Я их спросил что-то типа: "А вы с какой целью спрашиваете?" Они мне: "Ну, как же! Мы же с вами соседние государства, нам интересно!" Я им говорю: "А вы и с Латвией соседние, и с Финляндией, и с Польшей... Вы давно интересовались их отбором?" Она на секунду задумалась, потом что-то начала бекать, мекать. Короче. Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах", – написал он.

Ясинский также разместил ссылку на интервью Поляковой, в котором она, комментируя позицию замалчивающего нападение РФ на Украину российского певца Филиппа Киркорова, заявила, что он был и исчез.

https://www.facebook.com/mikeyasinskiy/posts/7501134733261428

Контекст:

Украинские артисты критикуют российских коллег и продолжающих работать в РФ после начала войны украинских знаменитостей за замалчивание российской агрессии, публично призывая их рассказать своей аудитории правду о нападении России на Украину.

Украинский продюсер Петр Заставный после нападения РФ на Украину создал сайт theylovewar.com ("Они любят войну"), на котором опубликованы фамилии артистов, замалчивающих или поддерживающих российскую агрессию.

Теги: Филипп Киркоров, война России против Украины, Оля Полякова, Михаил Ясинский
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