Продюсер шоу "Голос країни" Завадюк рассказал, брал ли какую-то сумму из госбюджета на съемки нового сезона

"Мы действительно очень поражены уровнем участников и тренерской панелью, а также поддержкой польской стороны", – заявил продюсер.

Завадюк отметил, что материально-техническую базу предоставили польские партнеры. Он подчеркнул, что при реализации проекта не используются государственные деньги.

"Я могу сказать абсолютно смело, что здесь нет никаких денег из бюджета, все это при поддержке наших партнеров из Польши, и мы очень благодарны за то, что украинцы могут звучать сейчас", – сказал он.

Съемки шоу "Голос країни 13" проходят в Польше.