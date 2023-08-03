Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2023
 
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Продюсер шоу "Голос країни" Завадюк рассказал, брал ли какую-то сумму из госбюджета на съемки нового сезона

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Завадюк (на фото слева) отметил высокий уровень участников шоу и тренеров проекта
Завадюк (на фото слева) отметил высокий уровень участников шоу и тренеров проекта
Фото: zavaduk / Instagram

Продюсер вокального шоу "Голос країни" Владимир Завадюк 2 августа в эфире программы "Сніданок з "1+1" на канале "1+1" заявил, что съемки проекта профинансировали европейские партнеры.

"Мы действительно очень поражены уровнем участников и тренерской панелью, а также поддержкой польской стороны", – заявил продюсер.

Завадюк отметил, что материально-техническую базу предоставили польские партнеры. Он подчеркнул, что при реализации проекта не используются государственные деньги.

"Я могу сказать абсолютно смело, что здесь нет никаких денег из бюджета, все это при поддержке наших партнеров из Польши, и мы очень благодарны за то, что украинцы могут звучать сейчас", – сказал он.

Съемки шоу "Голос країни 13" проходят в Польше.

Контекст:

13-й сезон шоу "Голос країни" – общий проект "1+1" и польского вещателя TVP. 7 марта 2023 года продюсеры объявили кастинг участников 13-го сезона.

Судьями 13 сезона проекта являются украинские знаменитости: певица Надя Дорофеево, фронтвумен украинской группы The Hardkiss, ведущая "Евровидения 2023" Юлия Санина, украинский певец Артем Пивоваров и сооснователь продюсерской компании Enko, продюсер украинской группы Kalush Orchestra Иван Клименко.

Дата премьеры нового сезона шоу не называется.

Теги: Надя Дорофеева, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Владимир Завадюк, Иван Клименко
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