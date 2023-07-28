"Один человек не протянул руку – тысячи вдохновились и не опустили свои". Харлан поддержали известные украинцы

"Я не хотела пожимать руку этой спортсменке и действовала своим сердцем. Поэтому, когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать и дать черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли", – призналась Харлан.

Спортсменка отметила, что ее "оживили" украинцы, которые стали писать в соцсетях слова поддержки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

Под постом Харлан украинцы оставили множество комментариев. Поддержку спортсменке высказали ее коллеги, а также украинские музыканты и телеведущие.

"Ты – настоящий пример для всех нас! Гордимся и поддерживаем", – написала легкоатлетка Марина Бех.

"Оля, по правде, только, наверное, спортсмены понимают, что эта черная карточка – тяжелый приговор для тебя. Но ведь для нас всех, для украинцев, ты сегодня – украинский флаг, который ты подняла над мракобесием из несправедливости и слепоглухонемоты всех этих спортзаконодателей. Ты – наша золотая медаль!" – написала телеведущая Маша Ефросинина.

"Оля, вы чемпионка не только в спорте, вы – чемпионка миллионов сердец! Наша гордость! Благодарю вас", – прокомментировал музыкант Святослав Вакарчук.

"Чемпионское сердце у вас! Гордимся!" – заявил певец Артем Пивоваров.

"Один человек не протянул руку – тысячи вдохновились и не опустили свои. Свобода всегда вне регламента", – отметил композитор и поэт Миша Правильный.