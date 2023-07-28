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28 июля, 2023
 
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"Один человек не протянул руку – тысячи вдохновились и не опустили свои". Харлан поддержали известные украинцы

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Харлан отказалась пожимать руку россиянке
Харлан отказалась пожимать руку россиянке
Фото: olgakharlan / Instagram

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан призналась, что тяжело перенесла дисквалификацию на чемпионате мира по фехтованию за отказ пожать руку спортсменке из страны-агрессора РФ Анне Смирновой. Об этом она сказала в обращении, опубликованном в Instagram, и получила поддержку в комментариях.

"Я не хотела пожимать руку этой спортсменке и действовала своим сердцем. Поэтому, когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать и дать черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли", – призналась Харлан.

Спортсменка отметила, что ее "оживили" украинцы, которые стали писать в соцсетях слова поддержки.

Под постом Харлан украинцы оставили множество комментариев. Поддержку спортсменке высказали ее коллеги, а также украинские музыканты и телеведущие.

"Ты – настоящий пример для всех нас! Гордимся и поддерживаем", – написала легкоатлетка Марина Бех.

"Оля, по правде, только, наверное, спортсмены понимают, что эта черная карточка – тяжелый приговор для тебя. Но ведь для нас всех, для украинцев, ты сегодня – украинский флаг, который ты подняла над мракобесием из несправедливости и слепоглухонемоты всех этих спортзаконодателей. Ты – наша золотая медаль!" – написала телеведущая Маша Ефросинина.

"Оля, вы чемпионка не только в спорте, вы – чемпионка миллионов сердец! Наша гордость! Благодарю вас", – прокомментировал музыкант Святослав Вакарчук.

"Чемпионское сердце у вас! Гордимся!" – заявил певец Артем Пивоваров.

"Один человек не протянул руку – тысячи вдохновились и не опустили свои. Свобода всегда вне регламента", – отметил композитор и поэт Миша Правильный. 

Контекст:

Международная федерация фехтования дисквалифицировала на чемпионате мира в Милане (Италия) украинку Ольгу Харлан за отказ пожать руку побежденной ею Анне Смирновой из страны-агрессора РФ (она выступала не под российским флагом). Украинцы в соцсетях поддержали украинскую спортсменку.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что Украина готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил на брифинге, который транслировал "Укринформ", что Международная федерация фехтования была предупреждена об отказе Харлан жать руку россиянке.

После дисквалификации Харлан на чемпионате мира по фехтованию Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации к деликатности в вопросе соревнования украинцев с россиянами.

Теги: спорт, Ольга Харлан, Святослав Вакарчук, чемпионат, фехтование, спортсмены, дисквалификация, Артем Пивоваров, Маша Ефросинина, Марина Бех-Романчук, Миша Правильный
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