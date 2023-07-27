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Гутцайт о дисквалификации Харлан: Международную федерацию фехтования заранее предупредили, что украинцы не будут жать руку россиянам

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Гутцайт назвал произошедшее с Харлан "конкретной провокацией" со стороны российской спортсменки
Гутцайт назвал произошедшее с Харлан "конкретной провокацией" со стороны российской спортсменки
Фото: Міністерство молоді та спорту України / Facebook

Международная федерация фехтования, которая 27 июля на чемпионате мира дисквалифицировала украинку Ольгу Харлан в связи с ее отказом жать руку побежденной ею россиянке Анне Смирновой (выступала под нейтральным флагом), была предупреждена, что отказ будет. Об этом министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил на брифинге, который транслировал "Укринформ".

"Вчера у меня был разговор с Международной федерацией фехтования, и я подчеркнул, что наши спортсмены не будут жать руку спортсменам под нейтральным флагом, которые из России. Вчера была встреча [украинской] федерации [...] тоже с членами международной федерации, они тоже подчеркнули, что наши спортсмены не будут жать: они дадут "салют", поздравят и уйдут с дорожки", – сказал министр.

Он заявил, что произошедшее с Харлан – "конкретная провокация с российской стороны, российской спортсменки под нейтральным флагом".

"Она конкретно делала провокацию против Ольги Харлан, [...] длительное время держала руку, она ждала", – считает Гутцайт.

По его словам, если на соревнованиях встречаются спортсмены из Израиля и "представители арабского мира", "они не жмут руку, они ударяют по клинку и расходятся".

Контекст:

Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира в Милане (Италия).

Украинцы в соцсетях поддержали украинскую спортсменку.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что Украина готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Ольга Харлан, чемпионат мира, фехтование, спортсмены, соревнования, дисквалификация, Вадим Гутцайт, украинки, россияне
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