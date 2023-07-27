Гутцайт о дисквалификации Харлан: Международную федерацию фехтования заранее предупредили, что украинцы не будут жать руку россиянам

"Вчера у меня был разговор с Международной федерацией фехтования, и я подчеркнул, что наши спортсмены не будут жать руку спортсменам под нейтральным флагом, которые из России. Вчера была встреча [украинской] федерации [...] тоже с членами международной федерации, они тоже подчеркнули, что наши спортсмены не будут жать: они дадут "салют", поздравят и уйдут с дорожки", – сказал министр.

Он заявил, что произошедшее с Харлан – "конкретная провокация с российской стороны, российской спортсменки под нейтральным флагом".

"Она конкретно делала провокацию против Ольги Харлан, [...] длительное время держала руку, она ждала", – считает Гутцайт.

По его словам, если на соревнованиях встречаются спортсмены из Израиля и "представители арабского мира", "они не жмут руку, они ударяют по клинку и расходятся".