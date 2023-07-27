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Украинцы устроили флешмоб в поддержку Харлан. Требуют от Международной федерации фехтования вернуть ее на соревнования и постят фото ее соперницы-россиянки в армейской ушанке

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Харлан дисквалифицировали за отказ жать руку россиянке на матче
Харлан дисквалифицировали за отказ жать руку россиянке на матче
Фото: EPA

После дисквалификации украинской фехтовальщицы Ольги Харлан с чемпионата мира украинцы устроили массовый флешмоб в соцсетях Международной федерации фехтования. Они требуют вернуть спортсменку на соревнования и постят фото ее соперницы-россиянки Анны Смирновой в армейской ушанке.

Самый частый комментарий украинцев под постами федерации в Facebook звучит так: "Спасибо, Ольга Харлан, ты лучшая".

Скриншот: FIE - International Fencing Federation / Facebook
Скриншот: FIE - International Fencing Federation / Facebook

"Вы не имеете права дисквалифицировать ее за то, что она не подала руку представителю террористической России. У нее есть свое достоинство, но FIE забыла значение этого слова", – подчеркивает пользовательница Павлина Василенко.

Скриншот: FIE - International Fencing Federation / Facebook
Скриншот: FIE - International Fencing Federation / Facebook

Также украинцы напоминают, что спорт не может быть вне политики.

"С их молчаливого согласия у нас война. Их орда насилует, убивает, мародерствует, сносит с лица земли города и села... Какое недопустимое невежество – дисквалифицировать спортсменку за ее гражданскую позицию", – возмущена украинка Наталия Любчик.

Скриншот: FIE - International Fencing Federation / Facebook
Скриншот: FIE - International Fencing Federation / Facebook

Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что Харлан необходимо вернуть на соревнования.

"Жертва должна иметь право отказаться от рукопожатия с агрессором!" – подчеркнула она.

Скриншот: FIE - International Fencing Federation / Facebook
Скриншот: FIE - International Fencing Federation / Facebook

"Какой позор. Надеюсь, деньги россиян того стоили", – комментирует в Twitter ситуацию пользователь с ником Wendy. 

Решение о дисквалификации спортсменки пользователи Twitter считают позором для федерации.

"Хватит ставить русских рядом с украинскими спортсменами. Они не собираются пожимать друг другу руки. У нас девять лет войны, а вы до сих пор не хотите этого понять", – призывает пользователь bookworm. 

Также пользователи репостят фото Смирновой, где она вместе с военным и в армейской шапке-ушанке.

Украинцы также напоминают организаторам соревнований, что Россия – террористическое государство.

Контекст:

Международная федерация фехтования дисквалифицировала на чемпионате мира в Милане (Италия) украинку Ольгу Харлан за отказ пожать руку побежденной ею Анне Смирновой из страны-агрессора РФ (она выступала не под российским флагом). Украинцы в соцсетях поддержали украинскую спортсменку.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что Украина готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан с чемпионата мира по фехтованию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Ольга Харлан, чемпионат, фехтование, соцсети, спортсмены, соревнования, дисквалификация, россияне
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