Украинцы устроили флешмоб в поддержку Харлан. Требуют от Международной федерации фехтования вернуть ее на соревнования и постят фото ее соперницы-россиянки в армейской ушанке

Самый частый комментарий украинцев под постами федерации в Facebook звучит так: "Спасибо, Ольга Харлан, ты лучшая".

Скриншот: FIE - International Fencing Federation / Facebook

"Вы не имеете права дисквалифицировать ее за то, что она не подала руку представителю террористической России. У нее есть свое достоинство, но FIE забыла значение этого слова", – подчеркивает пользовательница Павлина Василенко.

Скриншот: FIE - International Fencing Federation / Facebook

Также украинцы напоминают, что спорт не может быть вне политики.

"С их молчаливого согласия у нас война. Их орда насилует, убивает, мародерствует, сносит с лица земли города и села... Какое недопустимое невежество – дисквалифицировать спортсменку за ее гражданскую позицию", – возмущена украинка Наталия Любчик.

Скриншот: FIE - International Fencing Federation / Facebook

Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что Харлан необходимо вернуть на соревнования.

"Жертва должна иметь право отказаться от рукопожатия с агрессором!" – подчеркнула она.

Скриншот: FIE - International Fencing Federation / Facebook

"Какой позор. Надеюсь, деньги россиян того стоили", – комментирует в Twitter ситуацию пользователь с ником Wendy.

What a shame. I hope the Russians' money was worth it. — Wendy * (@WendyPel1908) July 27, 2023

Решение о дисквалификации спортсменки пользователи Twitter считают позором для федерации.

"Хватит ставить русских рядом с украинскими спортсменами. Они не собираются пожимать друг другу руки. У нас девять лет войны, а вы до сих пор не хотите этого понять", – призывает пользователь bookworm.

Stop * putting russians next Ukrainian athletes. They are not going to shake hands. We have 9 years of war, and you still don't want to understand that * ‍ * — bookworm * (@i_lentan) July 27, 2023

Также пользователи репостят фото Смирновой, где она вместе с военным и в армейской шапке-ушанке.

Украинцы также напоминают организаторам соревнований, что Россия – террористическое государство.