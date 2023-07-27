Украинцы устроили флешмоб в поддержку Харлан. Требуют от Международной федерации фехтования вернуть ее на соревнования и постят фото ее соперницы-россиянки в армейской ушанке

Самый частый комментарий украинцев под постами федерации в Facebook звучит так: "Спасибо, Ольга Харлан, ты лучшая".
"Вы не имеете права дисквалифицировать ее за то, что она не подала руку представителю террористической России. У нее есть свое достоинство, но FIE забыла значение этого слова", – подчеркивает пользовательница Павлина Василенко.
Также украинцы напоминают, что спорт не может быть вне политики.
"С их молчаливого согласия у нас война. Их орда насилует, убивает, мародерствует, сносит с лица земли города и села... Какое недопустимое невежество – дисквалифицировать спортсменку за ее гражданскую позицию", – возмущена украинка Наталия Любчик.
Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что Харлан необходимо вернуть на соревнования.
"Жертва должна иметь право отказаться от рукопожатия с агрессором!" – подчеркнула она.
"Какой позор. Надеюсь, деньги россиян того стоили", – комментирует в Twitter ситуацию пользователь с ником Wendy.
What a shame. I hope the Russians' money was worth it.— Wendy * (@WendyPel1908) July 27, 2023
Решение о дисквалификации спортсменки пользователи Twitter считают позором для федерации.
July 27, 2023
"Хватит ставить русских рядом с украинскими спортсменами. Они не собираются пожимать друг другу руки. У нас девять лет войны, а вы до сих пор не хотите этого понять", – призывает пользователь bookworm.
Stop * putting russians next Ukrainian athletes. They are not going to shake hands. We have 9 years of war, and you still don't want to understand that * *— bookworm * (@i_lentan) July 27, 2023
Также пользователи репостят фото Смирновой, где она вместе с военным и в армейской шапке-ушанке.
July 27, 2023
July 27, 2023
Украинцы также напоминают организаторам соревнований, что Россия – террористическое государство.
#BoycottRussianSport #BoycottRussiaWhereEverYouCan #BoycottFIE @FIE_fencing pic.twitter.com/9eezAZRP2X— Dietmar PhoneFella * #SlavaUkraini * (@dietmarp73) July 27, 2023
Международная федерация фехтования дисквалифицировала на чемпионате мира в Милане (Италия) украинку Ольгу Харлан за отказ пожать руку побежденной ею Анне Смирновой из страны-агрессора РФ (она выступала не под российским флагом). Украинцы в соцсетях поддержали украинскую спортсменку.
Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что Украина готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан с чемпионата мира по фехтованию.