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"Подаешь нам руку, москалику? Получишь саблю!" Реакция соцсетей на дисквалификацию украинки Харлан

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Харлан победила россиянку и не пожала ей руку
Харлан победила россиянку и не пожала ей руку
Фото: olgakharlan / Instagram (архив)

Международная федерация фехтования дисквалифицировала на чемпионате мира в Милане (Италия) украинку Ольгу Харлан за отказ пожать руку побежденной ею Анне Смирновой из страны-агрессора РФ (она выступала не под российским флагом). Украинцы в соцсетях поддержали украинскую спортсменку.

Мэр Днепра Борис Филатов призвал всегда и везде быть, как Харлан, "крошить шаблей" россиян и не подавать им руки.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bfe7w2jkwRHZ8KpGAPWvLJAf4MWPER6dzGLqAvEtkir9MLULS4L1r1j2YBBCC6AVl&id=100002157183088

Главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов назвал поведение Харлан образцовым.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid029TYZErwd87brVUp5D7gsVP5hLfpNng4pLGNP9JGW5SRsNa3zrGGUY5vEEVphAXSjl

Также пользователи соцсетей называют нынешнюю Россию "низкой и вторичной", обращая внимание на то, что ее спортсмены выступают без флага.

https://www.facebook.com/vybranovskyy/posts/pfbid0mXoLPWD6LiF9WKVcQrs6jPKR93Rd9aLH3Eu9aGMycpP9WH2P19EPKTsxUditGPJl

"Харлан показала, как правильно вести себя со спортсменами без флага, чести и достоинства".

https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/pfbid04nhqMU6iCTrqxSe2dP6hLit47pbU4zHHYp6e8TyCrXfmWqYkemgygRJSENYPN72tl

Россияне все время пытаются выставить себя жертвами, отмечают в соцсетях.

https://www.facebook.com/nastya.melnychenko/posts/pfbid02mbHbG4JiXzWVnaUhCT12nh2FCb8fqZafrTorarQ2Q93kCzR6gikqMa28Z8fMNow1l

"Ольга знает, что русня без опознавательных знаков – это все равно русня. Это враг, который ежедневно пытается уничтожить твой родной город и твою страну и поэтому этот враг не заслуживает того, чтобы жать ему руку. Врага нужно побеждать, и она это сделала", – написал футболист Роман Зозуля.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FyQveYs6YzUk4L4XHsG9qjgvUKBjvPUDPhU3KunA7DW8tZ2Awt17oknNAMwEQAvyl&id=100009789399084

"Укрпошті" предложили дизайн почтовой марки с изображением Харлан.

https://www.facebook.com/y.onyshchenko/posts/pfbid02k5UuV7Vv8H9uWV42Gb8JmETVujTdY3ZCaHvUjPC6tZt7hsukf4TsTPh1D8C45VQbl

В соцсетях задаются вопросом, почему на поединок с россиянкой Харлан вышла с таким видом оружия, а не с чем-то "посерьезнее".

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid0ACgeMNbs6hwzuuUhxyT3hZnonTbcEMPpxqLcrXB1L8BpE4MtMBHyoimvRGW4fVRml

"Где министр спорта?" – интересуется нардеп Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid031WgELP4XyNVeBj9Ld2Lb4j29k47ruMu5NHMQh1FR9FsiyfnhGn9XXrVfa2xRtDF8l

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, в свою очередь, написал, что гордится Харлан.

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/pfbid0tcXreGFZhNoMzDZKBuZJ4hvTtc5v8qK6hazR6AhvAPSnGYjswoQn8VDQ3DWn1ipil

Харлан считают достойной звания "Герой Украины".

https://www.facebook.com/andrij.bondar/posts/pfbid02B2WxYvGzHwUNtWdRxkZFvvfUes96E3foTaRo4WLz9nTj4pxFMdkUKcFfrWTzsm4dl

"Подаешь нам руку, москалику? Получишь саблю! Браво, Харлан!" – написал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

https://www.facebook.com/sashkokorniyenko/posts/pfbid0WWBqkY9tnEDYWWZ5s9FtMeoXcbdhuSXL8QeNcodDs1dbCBJQkg4GSaTEWuECig9nl

"Дисквалификация Харлан – это оскорбление всей Украины".

https://www.facebook.com/smertesha1/posts/pfbid0X8zTkqVwe6LdrDX942wBaoUqQCGN5keZ1K3z78hj8EnP9kuJ5qqKnZuREU8M7dpnl

Российскую спортсменку, которую победила Харлан, в соцсетях сравнили с двуглавой курицей.

https://www.facebook.com/aleksandrgrekhov/posts/pfbid033vuKrc99ztWYA6L4mtmFHwDBW8LHFGWeop9htiXVjLkVrM2TvcWG4Hu8NZwhdbpJl

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Ирина Геращенко, Борис Филатов, Ольга Харлан, Юрий Бутусов, Герой Украины, спортсмены, Укрпошта, дисквалификация, Роман Зозуля, Александр Корниенко
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