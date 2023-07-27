"Подаешь нам руку, москалику? Получишь саблю!" Реакция соцсетей на дисквалификацию украинки Харлан

Харлан победила россиянку и не пожала ей руку Фото: olgakharlan / Instagram (архив)

Мэр Днепра Борис Филатов призвал всегда и везде быть, как Харлан, "крошить шаблей" россиян и не подавать им руки.

Главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов назвал поведение Харлан образцовым.

Также пользователи соцсетей называют нынешнюю Россию "низкой и вторичной", обращая внимание на то, что ее спортсмены выступают без флага.

"Харлан показала, как правильно вести себя со спортсменами без флага, чести и достоинства".

Россияне все время пытаются выставить себя жертвами, отмечают в соцсетях.

"Ольга знает, что русня без опознавательных знаков – это все равно русня. Это враг, который ежедневно пытается уничтожить твой родной город и твою страну и поэтому этот враг не заслуживает того, чтобы жать ему руку. Врага нужно побеждать, и она это сделала", – написал футболист Роман Зозуля.

"Укрпошті" предложили дизайн почтовой марки с изображением Харлан.

В соцсетях задаются вопросом, почему на поединок с россиянкой Харлан вышла с таким видом оружия, а не с чем-то "посерьезнее".

"Где министр спорта?" – интересуется нардеп Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, в свою очередь, написал, что гордится Харлан.

Харлан считают достойной звания "Герой Украины".

"Подаешь нам руку, москалику? Получишь саблю! Браво, Харлан!" – написал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

"Дисквалификация Харлан – это оскорбление всей Украины".

Российскую спортсменку, которую победила Харлан, в соцсетях сравнили с двуглавой курицей.