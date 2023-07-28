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Харлан прокомментировала ситуацию на чемпионате мира по фехтованию: Это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли

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Харлан: Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем
Харлан: Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем
Фото: olgakharlan / Instagram

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила: то, что Международная федерация фехтования дисквалифицировала ее на чемпионате мира за отказ пожать руку спортсменке из страны-агрессора РФ Анне Смирновой, дает очень много вопросов, "но одновременно и очень много ответов".

Об этом она сказала в обращении, опубликованном в Instagram 27 июля.

Страна, которая терроризирует Украину и украинские семьи, также терроризирует и спорт, сказала Харлан. 

"Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать и дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли", – сказала она.

Харлан добавила, что ее "оживили" украинцы, которые начали писать в соцсетях слова поддержки.

"Благодарю каждого из вас. Благодарю каждого бойца, который нас защищает. Знаете, никогда никого не можем принудить к миру, особенно украинцев. Никогда. Никаким рукопожатием. Никогда. Потому так будет всегда", – сказала она.

Контекст:

Международная федерация фехтования дисквалифицировала на чемпионате мира в Милане (Италия) украинку Ольгу Харлан за отказ пожать руку побежденной ею Анне Смирновой из страны-агрессора РФ (она выступала не под российским флагом). Украинцы в соцсетях поддержали украинскую спортсменку.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что Украина готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил на брифинге, который транслировал "Укринформ", что Международная федерация фехтования была предупреждена об отказе Харлан жать руку россиянке.

После дисквалификации Харлан на чемпионате мира по фехтованию Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации к деликатности в вопросе соревнования украинцев с россиянами.

Теги: Украина, Ольга Харлан, фехтование, дисквалификация
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