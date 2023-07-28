Харлан прокомментировала ситуацию на чемпионате мира по фехтованию: Это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли

Харлан: Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем Фото: olgakharlan / Instagram

Об этом она сказала в обращении, опубликованном в Instagram 27 июля.

Страна, которая терроризирует Украину и украинские семьи, также терроризирует и спорт, сказала Харлан.

"Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать и дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли", – сказала она.

Харлан добавила, что ее "оживили" украинцы, которые начали писать в соцсетях слова поддержки.

"Благодарю каждого из вас. Благодарю каждого бойца, который нас защищает. Знаете, никогда никого не можем принудить к миру, особенно украинцев. Никогда. Никаким рукопожатием. Никогда. Потому так будет всегда", – сказала она.