Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию

"Горжусь Ольгой. Награда не стоит потери достоинства, – написала Подкопаева. – Дисквалификация за нерукопожатие, а не за поддержку русских преступников?"

Она также обратилась к руководству Международной федерации фехтования.

"Ваши моральные стандарты выходят за рамки нормы", – заявила спортсменка.

Свой пост она проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена в обнимку с Харлан.

Контекст:

Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира в Милане (Италия).

Украинцы в соцсетях поддержали украинскую спортсменку.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что Украина готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил на брифинге, который транслировал "Укринформ", что Международная федерация фехтования была предупреждена об отказе Харлан жать руку россиянке.

После дисквалификации Харлан на чемпионате мира по фехтованию Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации к деликатности в вопросе соревнования украинцев с россиянами.