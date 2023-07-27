Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2023
 
Новости

Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подкопаева: Горжусь Ольгой. Награда не стоит потери достоинства
Подкопаева: Горжусь Ольгой. Награда не стоит потери достоинства
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 27 июля в Instagram прокомментировала решение Международной федерации фехтования о дисквалификации украинской фехтовальщицы Ольги Харлан в связи с отказом жать руку побежденной ею россиянке Анне Смирновой (выступала под нейтральным флагом) на чемпионате мира.

"Горжусь Ольгой. Награда не стоит потери достоинства, – написала Подкопаева. – Дисквалификация за нерукопожатие, а не за поддержку русских преступников?"

Она также обратилась к руководству Международной федерации фехтования.

"Ваши моральные стандарты выходят за рамки нормы", – заявила спортсменка.

Свой пост она проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена в обнимку с Харлан.

Контекст:

Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира в Милане (Италия).

Украинцы в соцсетях поддержали украинскую спортсменку.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что Украина готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил на брифинге, который транслировал "Укринформ", что Международная федерация фехтования была предупреждена об отказе Харлан жать руку россиянке.

После дисквалификации Харлан на чемпионате мира по фехтованию Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации к деликатности в вопросе соревнования украинцев с россиянами.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, Ольга Харлан, чемпионат, фехтование, скандал, война России против Украины, Лилия Подкопаева, дисквалификация, русские
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Четыре судимости, "несчастные случаи" с бизнес-партнером, конкурентом и футболистами, стрельба по людям. Что известно про бизнесмена Поворознюка
Четыре судимости, "несчастные случаи" с бизнес-партнером, конкурентом и футболистами, стрельба по людям. Что известно про бизнесмена Поворознюка
Дмитрий ГОРДОН
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ
  Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове
56-летняя Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове
Галина ГРИШИНА
"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду
"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду
Бойфренд Харлан – саблист Самеле – отреагировал на решение Международной федерации о ее дисквалификации после отказа жать руку россиянке
Бойфренд Харлан – саблист Самеле – отреагировал на решение Международной федерации о ее дисквалификации после отказа жать руку россиянке
Галина ГРИШИНА
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары
Галина ГРИШИНА
Эти поможет уберечь ваши волосы от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Эксперты рассказали, как ухаживать за локонами в жару
Эти поможет уберечь ваши волосы от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Эксперты рассказали, как ухаживать за локонами в жару
Галина ГРИШИНА
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
Галина ГРИШИНА
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Галина ГРИШИНА
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Галина ГРИШИНА
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
Галина ГРИШИНА
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 