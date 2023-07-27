Бойфренд Харлан – саблист Самеле – отреагировал на решение Международной федерации о ее дисквалификации после отказа жать руку россиянке

Самеле о дисквалификации Харлан после отказа жать руку россиянке: Мне стыдно быть частью системы, в которой высокомерие побеждает честность Фото: gigisamele87 / Instagram

"Я вырос с тайными мечтами. С годами я понял, что мы живем не в мире сказки. За свою карьеру я видел много вещей, которые никогда не хотел видеть и понимать. Сегодня впервые мне стыдно быть частью этой системы. Системы, в которой высокомерие побеждает честность. Я испытал это сегодня не на своей коже, а на коже той, кто мне дорог, – написал он. – На коже той, кто из любви к этому виду спорта рискнул всем и был предан. В тишине! Самая оглушительная тишина, которую я когда-либо слышал".