"Прошу прощения за недостоверную информацию". Ведущий Назаров извинился перед организаторами концерта Бочелли в Киеве

"Два дня назад я написал пост о концерте Бочелли в Киеве. Два дня назад я поддался эмоциям и манипуляциям вокруг этого мероприятия. А сегодня утром со мной связались организаторы и показали все документы. Я сразу прошу прощения у своих читателей за недостоверную информацию, которую мне влили в уши источники из КГГА (очень верю, что их скоро нахер уволят)", – написал ведущий.
Он подчеркнул, что распространенная им ранее информация, что концерт прошел на якобы братском захоронении участников революции 1917–1921 годов, неправдива.
"Концерт Бочелли провели не на братской могиле, фактов массового захоронения именно в месте памятного знака просто нет (и действительно ранее именно на этом месте сам [мэр Киева Виталий] Кличко проводил кучу мероприятий). Кроме прочего, именно люди Кличко лично подносили бумажку с запросом концерта от Офиса президента на подпись начальнику "праздничного" отдела мэрии. И разрешение это было получено 13 августа", – подчеркнул Назаров.
Телеведущий также добавил, что озвученные им ранее цифры потраченных на концерт якобы бюджетных средств также не соответствуют действительности.
"На концерт потрачено около 15 млн гривен, а не около 40, как я написал ранее. И главное – ни копейки из государственного бюджета. Ни копейки. Здесь я остановлюсь. Претензия у меня была именно к бюджетным моментам", – акцентировал Назаров.
Он отметил, что "концерт получился действительно красивым, имиджевым и как надо".
"Но вот кто устраивает такие информационные скандалы – вопрос. […] Еще раз приношу свои извинения организаторам концерта Бочелли", – подытожил телеведущий.
Концерт Андреа Бочелли "Голос моей души" состоялся в День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева, рядом с Мариинским дворцом и Верховной Радой. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.
Бочелли спел с четырьмя украинскими певицами: Тиной Кароль и Джамалой, а также с солистками Национальной оперы Украины Людмилой Монастырской и Тамарой Калинкиной. Сопровождал концерт Национальный симфонический оркестр под руководством Владимира Сиренко при участии Национального украинского народного хора Украины имени Григория Веревки. Оркестром дирижировал итальянский маэстро Марчелло Рота.
Незадолго до концерта в сети и СМИ начала распространяться информация, что сцену установили на братской могиле участников революции 1917–1921 годов. В частности, это утверждал 18 августа заместитель главы КГГА, глава фракции "Европейской солидарности" в Киевском горсовете Владимир Прокопив. В ответ организаторы концерта заявили, что городские власти манипулируют фактами.