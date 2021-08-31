"Прошу прощения за недостоверную информацию". Ведущий Назаров извинился перед организаторами концерта Бочелли в Киеве

"Два дня назад я написал пост о концерте Бочелли в Киеве. Два дня назад я поддался эмоциям и манипуляциям вокруг этого мероприятия. А сегодня утром со мной связались организаторы и показали все документы. Я сразу прошу прощения у своих читателей за недостоверную информацию, которую мне влили в уши источники из КГГА (очень верю, что их скоро нахер уволят)", – написал ведущий.

Он подчеркнул, что распространенная им ранее информация, что концерт прошел на якобы братском захоронении участников революции 1917–1921 годов, неправдива.

"Концерт Бочелли провели не на братской могиле, фактов массового захоронения именно в месте памятного знака просто нет (и действительно ранее именно на этом месте сам [мэр Киева Виталий] Кличко проводил кучу мероприятий). Кроме прочего, именно люди Кличко лично подносили бумажку с запросом концерта от Офиса президента на подпись начальнику "праздничного" отдела мэрии. И разрешение это было получено 13 августа", – подчеркнул Назаров.

Телеведущий также добавил, что озвученные им ранее цифры потраченных на концерт якобы бюджетных средств также не соответствуют действительности.

"На концерт потрачено около 15 млн гривен, а не около 40, как я написал ранее. И главное – ни копейки из государственного бюджета. Ни копейки. Здесь я остановлюсь. Претензия у меня была именно к бюджетным моментам", – акцентировал Назаров.

Он отметил, что "концерт получился действительно красивым, имиджевым и как надо".

"Но вот кто устраивает такие информационные скандалы – вопрос. […] Еще раз приношу свои извинения организаторам концерта Бочелли", – подытожил телеведущий.